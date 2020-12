‘Denk wil inclusief zijn, maar voor wie?’

Tunahan Kuzu (L) en Farid Azarkan. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Vorige week stelde fractievertegenwoordiger Sheher Khan van Denk Amsterdam in Het Parool dat in de gemeente haar eigen diversiteits­beleid ondermijnt, waardoor niet alle Amsterdammers volwaardig mee zouden kunnen doen. Volgens Khan had wethouder Groot Wassink boerka- en nikabdraagsters moeten betrekken bij de antidiscriminatiecampagne van de gemeente.

Realiseert de partij zich niet dat dergelijke gezichtsbedekkende kleding in openbare ruimte bij wet verboden is? Waarschijnlijk wel, maar zoals we van Denk gewend zijn neemt deze partij het helaas niet zo nauw met onze rechtsstaat en vrijheden. Want deze tegenstrijdigheden zien we wel vaker bij Denk.

Enerzijds pleit de partij voor een vrije en inclusieve samenleving, maar anderzijds roept de partij op tot een verbod op het beledigen van de profeet, daags nadat een Franse docent is onthoofd na het vertonen van Mohammedcartoons.

Ook zien we dat Denk sociale media inzet om Nederlandse volksvertegenwoordigers met een Turkse afkomst onder druk te zetten, met intimidatie en bedreigingen als gevolg. Het voeren van een open debat en het functioneren van onze democratie komt hiermee ernstig onder druk te staan.

Een ander voorbeeld van de hypocrisie van Denk is hun strijd tegen discriminatie en racisme. Een nobele strijd, waar Denk zelfs een miljard euro voor wil uittrekken. Maar tegelijkertijd horen we van Amsterdamse Denkvertegenwoordiger Eduard Mangal dat alleen witte mensen zich schuldig kunnen maken aan racisme. Dat ís racistisch. Of is dat een vorm van racisme die wel mag?

Wat is er inclusief aan een partij die tegen voorstellen stemt om op te komen voor vrouwen binnen migrantengemeenschappen die eerwraak boven het hoofd hangt als zij hun vrijheid opeisen? Denk stemde als enige partij in de Tweede Kamer tegen dit voorstel.

Het verbaast ons niet eens meer.

Als Denk voor echte inclusiviteit is, komt de partij op voor alle Amsterdammers. In plaats daarvan zien we dat deze partij is opgericht om verschillen te vergroten. Denk komt alleen op voor een inclusieve samenleving voor een hele exclusieve groep met een andere, vaak afwijzende, kijk op Nederlandse normen en waarden. Amsterdammers trappen hier gelukkig niet in. En Amsterdam ondermijnt niet haar eigen diversiteits­ambities, Amsterdam houdt zich aan de Nederlandse wet.

Claire Martens en Marianne Poot, VVD-raadsleden Amsterdam