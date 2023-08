Denk je dat Poetin zich net als Macbeth schuldig zal voelen?

“Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.”

“Mooi. Is die van jou?”

“Nee, van Shakespeare, in Julius Caesar. Lord Acton zegt deze zin.”

“Waarom denk je aan deze zin?”

“Omdat in dit stuk senatoren Julius Caesar vermoorden. Ik denk dat Poetin aan het hoofd van zo’n stelletje senatoren staat.”

“Ik dacht aan Hamlet. Iedereen streeft in dat stuk naar zogenaamde rechtvaardigheid. Claudius, de koning van Denemarken, doet alles wat niet mag om macht te krijgen. Hij bedriegt, manipuleert, doodt… Hamlet wil rechtvaardigheid…”

“Ik vind Macbeth een beter voorbeeld. Hoeveel aanslagen pleegt die wel niet? Hij doodt Duncan om de troon over te nemen.”

“Maar als Poetin was vermoord door Prigozjin dan gaat dat ook allemaal op.”

“Ik geef toe dat Macbeth het allerbeste stuk over macht is. Macbeth wil van de voorspelling van heksen die in een brabbeltaaltje zeggen dat hij koning kan worden, waarheid maken. En dat doet hij met moord en doodslag. Mooi is dat.”

“Maar uiteindelijk voelt hij zich schuldig.”

“En paranoïde… Denk je dat Poetin zich schuldig voelt en paranoïde is?”

“Paranoïde wel, maar schuldig voelt hij zich nog niet. Integendeel.”

“Zou Poetin Macbeth kennen?”

“Dat hoeft helemaal niet. Bijna alle Russische schrijvers hebben over macht en geweld geschreven. Wat dacht je van Misdaad en Straf en De Gebroeders Karamazov, van Dostojevski? Van Solzjenitsyn die De Goelag Archipel schreef? Tjechov, Tolstoi, Gogol, ik noem maar wat, ze hebben allemaal over macht geschreven. De ene mooie zin na de andere. Het ene mooie boek na het andere.”

“De avonturen van Prigozjin en Poetin zijn een Netflixserie, zowel als documentaire als toneelstuk. Ik zou dat graag schrijven. Wie niet?”

“Al honderden jaren waarschuwen al die schrijvers ons voor macht. En er verandert niets. Helemaal niets. Wat hebben we dan aan die hoge literatuur en die hoge kunst?”

“Het is mooi, het vermaakt, het is indrukwekkend. We worden er opgewonden of treurig van. Meer niet. Churchill was een groot bewonderaar van Shakespeare. Geen leider citeerde hem zo vaak als Churchill. Toch deinsde hij er niet voor terug om soms op zijn eigen mensen te schieten.”

“Jij bent toch ook een bewonderaar van Churchill?”

“Ja. Ik mag graag over hem lezen. En ik lees graag over oorlog. En ik schrijf erover. En ik probeer het juiste standpunt in te nemen. Maar wat zijn juiste standpunten? Aan welke historische persoon je je ook spiegelt, je komt uiteindelijk terecht in een smerige vuilnisbelt.”

