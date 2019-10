Den Ouden Lul ergerde zich aan de klimaatactivisten

Net terug uit Parijs, denk ik: even kijken naar de klimaat­demonstra­tie. Misschien leuk om over te schrijven. Maar ik besef één ding. Alles wat ik erover schrijf, komt uit de bakkus van Den Ouden Lul. Toch stapte Den Ouden Lul op zijn kreunende Gazelle en trapte naar de Stadhouderskade.

De bloem der natie hield zich aan elkaar vast en Den Ouden Lul dacht: lieve jonge mensen, ga maar fijn protesteren. Deed ik vroeger ook. Over vijftig jaar is de jeugd tegen jullie – als jullie dan nog niet verdronken zijn.

Op dat moment wilde ik me tussen de jongelui begeven maar hoorde opeens: “Hé opa, kijk eens uit!” Een man met een kind op zijn schouders vond dat ik niet snel genoeg doorliep. Het kind droeg een bord waarop stond: ‘Ik wil ook een toekomst’.

Tja, ik ook… Ik maakte plaats en hoorde vervolgens die man tegen een vrouw zeggen: “Dat is die rechtse kloot van een Holman!” Ach, ik gebruik ook wel eens een onaardige beschrijving. Maar net op het moment dat ik iets literairs terug wilde zeggen, dat begon met: “Moet je luisteren beschimmelde teelbal…” kwam mijn God Migraine op bezoek, en zag ik een vossenklem voor mij ogen en kreeg ik kopkramp.

Ik moest snel naar huis. Daar – kamertje verduisterd, bedje in, radio aan – kreeg ik een journalistiek verslag, dus een mooie indruk van de demonstratie. Een meisje vertelde dat het haar niets uitmaakte of ze werd gearresteerd of niet, want de politie had gezegd waar ze naartoe gebracht zouden worden en daar stond dan haar moeder op haar te wachten, want die had ze gebeld.

Den Ouden Lul ergerde zich… Wat offer je dan eigenlijk? Waarom hou je dan het verkeer op? Hoe toon je dan het belang aan dat het voor jou één minuut voor twaalf is? Laat je je arresteren, ga je zitten, riskeer je een strafblad – dan voel ik de noodzaak. Dan denkt Den Ouden Lul ook: er is oprechte paniek!

Maar nu? Later op de avond hoorde ik keurige gymnasiasten onder leiding van dominee Bregman – (‘de meeste mensen deugen’) beweren dat de meeste mensen niet deugen en dat ze daarom demonstreerden.

Den Ouden Lul vond het allemaal best. In zijn hoofd zaten zijn hersens in een vossenklem en lag het klimaat zich op te warmen.

Migraine is als het losraken van ijsschotsen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl