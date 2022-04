Den Haag zegt dat er te weinig betaalbare huizen zijn – alsof ons dat als land overkomt

Een paar maanden geleden dronken mijn vriend en ik een glaasje wijn. We zagen elkaar op dat moment een paar keer per week en pendelden tussen mijn huis en het zijne. Ik zei dat ik het altijd fijn vond als hij bij me was. Hij antwoordde: “Waarom gaan we dan niet samenwonen?”

Bij mij wonen was geen optie; ik leef in een studio van 30 vierkante meter. Ook bij hem kon het niet. Hij was de afgelopen jaren mantelzorger voor zijn moeder en woont bij haar in huis. Zo begon ons avontuur: de zoektocht naar een nieuwe woning. Vol enthousiasme stortten we ons op dit project. Hoewel het idee romantisch klonk (‘dan kunnen we onze boeken en cd’s samenvoegen’), bleek de werkelijkheid een stuk weerbarstiger.

Eerst informeerden we naar de mogelijkheid voor een hypotheek. We werden direct afgewezen. Twee zzp’ers in de creatieve sector komen sowieso al moeilijk aan een koopwoning, na twee jaar minder inkomsten door corona bleek dit simpelweg onmogelijk.

Dan maar huren. Ons gezamenlijke inkomen was net te hoog voor een sociale huurwoning, bovendien is de wachttijd in Amsterdam daarvoor minimaal dertien jaar.

We besloten om iets te zoeken in de vrije sector, maar schrokken ons dood van de huurprijzen. De gemiddelde prijs van een vrijesectorhuurwoning bedraagt momenteel gemiddeld 22,45 euro per vierkante meter. Voor een huisje met drie kamers betaal je dus al snel 1600 euro per maand, exclusief vaste lasten.

In de praktijk bleek het nog veel erger. We mailden tientallen makelaars en hielden elke dag woningplatforms als Funda en Pararius in de gaten. Er wáren wel huizen van 1600 euro per maand, alleen merkten we keer op keer dat die al binnen een dag verhuurd waren. Ook bleek de inkomenseis dikwijls vier maal de kale huurprijs te zijn en kwam je niet in aanmerking wanneer je minder dan 6000 euro per maand verdient.

Uiteindelijk wendden we ons tot Facebook, waar we reageerden op allerlei oproepjes.

Dit leidde tot een soort hospiteeravond. We werden uitgenodigd door een stel dat nieuwe bovenburen zocht. Na een ongemakkelijk gesprek over hobby’s informeerden ze naar ons leefritme. Ze vonden het namelijk niet te verdragen als ze te veel geluid hoorden in het trappenhuis op momenten dat het hen niet uitkwam.

Politiek Den Haag zegt continu dat er te weinig (betaalbare) huizen beschikbaar zijn. Dit klinkt alsof ons dat als land gewoon overkomt. In werkelijkheid is het de consequentie van tien jaar neoliberaal beleid.

Mijn vriend en ik hebben geluk gehad. Net op het moment dat we onze zoektocht tijdelijk wilden staken, kregen we via ons eigen netwerk een huis aangeboden. Daar trekken we binnenkort met z’n tweeën in. Voor ons is dat heerlijk, maar toch: een goede en betaalbare woning hoort geen lot uit de loterij te zijn.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.