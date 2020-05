Den Haag lokt een stoelendans uit

Er zijn nog ruim tien maanden te gaan tot de ­Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Dat lijkt een eeuwigheid, tijdens een pandemie waarin de toekomst er soms dagelijks anders uitziet. Toch is het in de Stopera zaak om nu op te letten, want het ­sollicitatieseizoen voor de ­kandidatenlijsten is geopend.

Nestor Johnas van Lammeren, voorman van de Partij voor de Dieren en voormalig Beste Raadslid van Nederland, zou graag willen. Niet gek, na ruim tien jaar raadswerk, met successen als de invoering van een ja/ja-sticker en de festivaltaks. Op 30 april moesten de sollici­taties binnen zijn, de brief van Van Lammeren zit ertussen.

Ook bij de ChristenUnie is de deadline voor een sollicitatie sinds 1 mei verstreken. CU-raadslid Don Ceder stond in 2017 al op de zevende plek van de landelijk lijst en heeft zich in de tussentijd bewezen als een retorisch talent dat ook politiek dingen voor elkaar weet te krijgen. De brief is de deur uit, zijn vertrek ligt voor de hand.

Vooral de partijen die groei verwachten in de Tweede Kamer kunnen op Amsterdamse sollicitaties rekenen. Daarom wordt binnen de PvdA, die ­eindelijk weer flink klimt in de peilingen, door de hoofdrolspelers goed nagedacht.

Allereerst PvdA-wethouder Marjolein Moorman, die het goed doet, vertrouweling is van Lodewijk Asscher en al sinds 2010 rondloopt in het stadhuis. De vraag is of ze voor de Tweede Kamer kiest, of hoopt op een plek in het kabinet.

Dat dilemma raakt ook PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki. Als hij zijn vinger opsteekt voor een plek in de Tweede Kamer, is er een goede kans dat hij wordt geselecteerd. Maar als Moorman doorstroomt naar het kabinet, heeft de Amsterdamse PvdA een nieuwe onderwijswethouder nodig, en dat is waar oud-leraar Mbarki natuurlijk ook wel oren naar heeft.

Ook bij Forum voor Democratie kan een promotie naar Den Haag een interessante stoelendans opleveren. De verwachting is dat Annabel Nanninga naar de Tweede Kamer gaat, waarna de eerstvolgende kandidaat op de lijst Yernaz Ramautarsing zou zijn. Die viel in 2018, drie weken voor de raadsverkiezingen, in ongenade na contro­versiële opmerkingen over homo’s en etnische minderheden. Maar inmiddels is gebleken dat partijleider Thierry Baudet de grens tussen vrijheid van meningsuiting en het verbod op discriminatie zelf ook niet schuwt, blijkens zijn uitspraken over vrouwen, Marokkaanse Nederlanders en Afrikaanse migranten. Bovendien is Ra­mautarsing nooit uit de partij gegooid. Als Nanninga gaat, is er weinig dat de komst van Ramautarsing naar de Amsterdamse raad in de weg staat.

Bij D66, dat naar verwachting in de hoek zit waar in 2021 de klappen vallen, is weinig ambitie te bespeuren. D66-raadslid Dehlia Timman, die vorig jaar in De Telegraaf aankondigde Kamerlid te willen worden, zegt nu dat zij zich ‘beraadt op haar politieke toekomst’. Ook binnen de fractie van de VVD zijn de ogen vooral gericht op de raadsverkiezingen in 2022, als er weer een kansje is dat de VVD mag meebesturen in Amsterdam en er wethouders nodig zijn.

Binnen GroenLinks blijven de kopstukken in elk geval in Amsterdam, om deze coalitie tot een goed einde te brengen. Mogelijk dat ervaren raadsleden zoals Zeeger Ernsting of Jasper Groen een poging doen om door te stromen.

Ook Sylvana Simons heeft al aangekondigd namens Bij1 naar de Tweede Kamer te willen, ­hoewel de kans op succes door de uitbraak van corona klein is geworden. Het gros van de kiezers heeft in de komende campagne wel iets anders aan het hoofd dan Zwarte Piet en intersectionaliteit. Maar Simons heeft in haar leven al vaker de verwachtingen overtroffen.

In tien maanden kan veel gebeuren.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

