Democratie is niet gebaat bij nachtwerk

In de nacht van donderdag op vrijdag stuurde SP-fractievoorzitter Erik Flentge een tweet de wereld in: ‘Het is bijna 3.30 uur en we zitten nog te vergaderen.’

Even later: ‘Ik vrees de wekker morgen.’

Rond half zes verschenen ­foto’s op sociale media van de Amsterdamse grachten in een zeer prille ochtendzon. Raads­leden waren op weg naar huis, na een marathonsessie in de Stopera en deelden de schoonheid van de stad met hun volgers. Een subtiele manier om te laten zien hoe hard ze hadden gewerkt.

Flentge zit in het onderwijs en moest vrijdagochtend vroeg op. Wethouder Udo Kock was ’s ochtends alweer in overleg over de problemen bij afvalcentrale AEB. Hoe scherp waren ze?

De marathonsessie van deze week, die twee dagen en nachten in beslag nam, is uitzonderlijk, want van alles kwam samen: de behandeling van de Voorjaarsnota, met daarin de plannen van het gemeentebestuur voor de komende tijd.

Honderden moties kwamen aan de orde, van een verbod op duivennetten op balkons, tot de bezuinigingen op mantelzorg. Elke motie staat ter discussie en komt ter stemming, dus dat kan even duren. Ook het geheime overleg over AEB duurde zeker vijf uur.

Het is traditie dat de laatste vergadering voor de vakantie doorgaat tot diep in de nacht, maar de laatste maanden komt het vaker voor dat de raad erg lang bij elkaar zit.

Normaal gesproken beginnen raadsvergaderingen op woensdag- en donderdagmiddag en zijn de ochtenden vrij. Maar inmiddels is die donderdagochtend niet meer heilig en moeten raadsleden vroeg naar de Stopera komen.

Dit veroorzaakt problemen bij raadsleden die moeten werken, want de Amsterdamse politiek is nog altijd deeltijdwerk. Een aantal staat voor de klas en kan niet zomaar wegblijven.

Bankjes bleven dan ook leeg in de raadszaal.

Dat de vergaderingen zo lang duren, heeft diverse oorzaken. Het college is na een aarzelende start op stoom gekomen en stuurt het ene na het andere ­besluit naar de raad. Bovendien zijn veel taken van de stads­delen naar de Stopera gegaan. Daar komt bij dat de gemeenteraad sinds een jaar bestaat uit twaalf partijen, die allemaal spreektijd hebben en hun stokpaardjes meenemen.

Dat kost tijd.

Bovendien zijn de tegenstellingen groot, van Bij1 tot Forum voor Democratie, en die zorgen voor interessante, maar ook lange debatten. De oppositie voelt dat er iets te halen valt bij het college en probeert de tegenstellingen tussen de partijen te vergroten. Dat vergt zwaar geschut.

De politieke ambitie en het uithoudingsvermogen van de raadsleden zijn bewonderenswaardig. En dat allemaal voor zo’n 2500 euro bruto per maand.

Maar de lokale democratie is niet gebaat bij dit soort uitspattingen. Hoe kan de raad zijn controlerende functie nog uitvoeren om half vijf ’s ochtends, of als politici niet aanwezig kunnen zijn in verband met werk?

Wellicht is het tijd te concluderen dat de politiek in een grote stad als Amsterdam meer is dan een bijbaan. Aan de andere kant is het goed dat raads­leden nog buiten de Stopera ­komen.

Voor politiek geïnteresseerden en belanghebbenden is het inmiddels onmogelijk het debat nog goed te volgen. De overvolle agenda’s worden voortdurend omgegooid, met als gevolg dat deze week een betrokkene de hele dag tevergeefs zat te wachten op zijn agendapunt, dat uiteindelijk pas diep in de nacht aan de orde kwam.

Het debat over de toekomst van AT5 werd vijf uur lang onderbroken voor geheim overleg. Belanghebbenden moesten de zaal uit, tot half vier ’s nachts. Dat kan de raad niet vragen.

Als de lokale politiek meer ­betrokkenheid wenst van ­Amsterdammers zal ze haar ­eigen agenda op orde moeten brengen. Een mooie klus voor in de vakantie.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl.