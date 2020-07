Stadsecoloog Remco Daalder aan de telefoon.

“Nou, die zwanen zitten niet gevangen in de stad, hoor.”

Het klonk behoorlijk overtuigend.

Dat ik dacht dat de zwanen van Amsterdam gevangen zaten in de stad kwam door wat Thomas Rosenboom me vertelde. Dat, zo had de schrijver gezien, de grachten als startbaan te kort voor de zwanen zijn om op te stijgen. Dus kunnen ze de stad niet uitvliegen.

Niet dat ik Rosenboom niet geloofde, maar ik vond die gedwongen gevangenschap onuitstaanbaar. En ik ben ook maar een leek op het gebied van zwanen. Dus zocht ik contact met de stadsecoloog.

“Dat is dus niet waar. Rosenboom heeft wel gelijk dat ze te weinig meters hebben om uit de grachten te vliegen,” zei Daalder. “Dat had hij goed gezien.”

“Zwanen zijn gebonden aan één plek,” ging Daalder verder. “Ze hebben een vast territorium. Daar broeden ze elk jaar, en als dat in de stad is, is dat in de stad.”

Maar?

“Maar ze kunnen gewoon de stad uitzwemmen als ze dat willen. Ze weten de weg.”

Hoe dan?

Voorbeeld. Of ik de zwanen van Casa Rosso kende. Die seksclub wist ik te zitten, op de Wallen, aan de Oudezijds Achterburgwal. Maar zwanen? Op het podium?

“De zwanen van Casa Rosso waren beroemd. Een van de portiers flikkerde elke avond om een uur of acht een vracht brood in het water. Daar kwamen soms wel bijna honderd zwanen op af. Dat was een spookachtig gezicht daar in dat smalle grachtje. Honderd zwanen! Die portier is nu weg, de zwanen ook.”

Daalder is een fijne verteller.

“Die zwanen verzamelden op het IJ. Ze hadden elkaar verteld dat er elke avond verderop gratis eten werd uitgedeeld. Dus dan zwommen ze met z’n allen vanaf het IJ de gracht op. Ze wisten precies waar ze moesten zijn. En na het eten weer terug naar hun eigen stek.”

Ze kenden het grachtenpatroon?

“Ze kenden het grachtenpatroon. Zwanen zijn slimme dieren.”

En nu de stadsecoloog toch aan het woord was... “Misschien leuk om te vertellen, maar meeuwen vliegen niet zomaar over de stad. Die volgen het stratenplan. Ze volgen de Wibautstraat, en dan weten ze dat ze bij de Sarphatistraat rechtsaf moeten omdat daar een adresje is waar elke dag iets te halen valt.”

Meeuwen zijn de zwanen van de lucht. Deze krakkemikkige metafoor sprak ik maar niet uit.

Ik kon dus concluderen dat de zwanen van Amsterdam niet geketend zijn.

“Als ze willen, zwemmen zwanen zo de stad uit.”

Ik ook weer gerustgesteld. Dankjewel, Remco Daalder.

