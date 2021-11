De zoveelste Tadic-klassieker: ‘KNVB, weg met dat koetgras’

Mijn zoon Niek speelt bij Taba. Ik ben zijn trainer. De club heeft twee velden: 1 is ‘echt’, 2 is ‘nep’. We trainen altijd op kunstgras. Qua wedstrijden is het fifty-fifty.

Mijn spelers zijn klein, licht en wendbaar. Een enkeling prefereert kunstgras (in een groepje negenjarigen is er altijd een die vies worden akelig vindt), de rest begint te juichen als we op natuurgras mogen. Liefst in de regen. “Lekker sliden!” gillen ze dan.

In de JO10 mag je helemaal niet sliden. Geen punt, dan sliden ze gewoon na de wedstrijd. Niets leuker dan thuiskomen als blubbermonster.

Niek maakte een keer een sliding op kunstgras. Schaaf- annex brandwond op zijn been. Huilen. Boos. Klotekunstgras. “Het voetbalt niet lekker!” tierde hij. “De bal doet anders!”

Inderdaad, de bal doet anders. Dat is ook bij de profs onmiskenbaar. Een lange pass wordt afgeremd en springt op, als een nopjesbal op een linoleumvloer.

Op kunstgras is voetbal een ander spel. In de brandende zon stijgt van het rubbertapijt een autobandenwalm op die je de adem beneemt, zo ervoer Ajax meermaals in Venlo, bij VVV, dat trouwens weer op natuurgras speelt.

Zondag op Sparta’s Kasteel was het koud en vertoonde de grauwgrijze plastic akker een opmerkelijk vouwenpatroon, alsof het speelveld tot pal voor de aftrap opgerold in iemands garage had gelegen. Ook Sparta, die mooie club, neemt weer echt gras.

Mopperen over kunstgras moet je nooit doen als je er net punten op verloren hebt. Dan ben je de slechte verliezer. Daarom hield Dusan Tadic na de 0-0 in Almelo zijn mond, maar deed hij op Spangen zijn zegje: een ‘skandaal’ vond hij het, kunstgras is ‘niet mogelijk’ en ‘niet plezier’. “KNVB, weg met dat koetgras.”

Naast me viel Nieks mond open. Zijn ogen twinkelden. “Hoorde je dat, pap? Haha!”

Koetgras. De zoveelste Tadic-klassieker. Deze ga ik nog wel terughoren, denk ik.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.