De zo geplaagde politicus Lil Kleine en mevrouw Glennis Grace voor de microfoon

Het was druk op de persconferentie, maar uiteindelijk kwam de zo geplaagde politicus Lil Kleine met mevrouw Glennis Grace voor de microfoon om een verklaring af te leggen. “Wij maken van deze gelegenheid gebruik om te zeggen dat wij voor de volle 100 procent achter mevrouw Glennis Grace staan. Uit een intern onderzoek is komen vast te staan dat zij, volgens ons, niets heeft gedaan om haar te schorsen. Ik wilde het bij deze korte verklaring laten.”

“Mijnheer Kleine, mijnheer Kleine, één vraag alstublieft…”

“Eén korte vraag. Gaat uw gang.”

“Mijnheer Kleine, er zijn verschillende partijen die beweren dat mevrouw Grace grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. Zij hebben bewijzen, foto’s, filmpjes, verklaringen…”

“Dit is weer zo’n voorbeeld waarbij het gaat om perspectief. U bekijkt dat vanuit uw perspectief, maar als u het hele plaatje zou kennen, ziet u toch een totaal ander beeld. En wat ik wel even wil benadrukken: mevrouw Grace is het slachtoffer hier.”

“Zij zou ook slachtoffers hebben gemaakt.”

“Zij kwam op voor consumentenbelangen. Dat siert haar. Vraagt u het haar anders zelf.”

“Mevrouw Grace, fijn dat u ons ook even te woord wil staan. U bent ervan op de hoogte dat de heer Kleine ook grensoverschrijdend gedrag zou hebben vertoond?”

“Ik heb zoiets gehoord en ik ken de details niet.”

“Maar als het waar is, wat vindt u daar dan van?”

“Op als-danvragen ga ik niet in. Als morgen de zon schijnt, dan… dan… eh… schijnt morgen de zon.”

“Maar ook voor mijnheer Kleines gedragingen zijn bewijzen van grensoverschrijdend gedrag.”

“Nogmaals, ik ken de details niet. Het valt me wel op dat ze tegenwoordig alles maar grensoverschrijdend noemen. En als je alles maar grensoverschrijdend noemt, dan betekent dat begrip niks meer. Toch Lil?”

“Mijnheer Kleine, wat vindt u daarvan?”

“Ik ben het geheel met mevrouw Grace eens. Wij willen het beste voor het land. Er wordt veel gesproken over cultuur, maar zodra je hier buiten de lijntjes kleurt, krijg je kritiek. Dat is erg onrechtvaardig, toch Glennis?”

“Zeker, en wij liggen onder een vergrootglas. Zelfs als wij boodschappen doen bij de Jumbo, krijgen we al pers achter ons aan.”

“Ja, en alles wordt expres verkeerd geïnterpreteerd. Daar hebben alle grote politici last van, is het niet, Glennis?”

“En de sociale media. Daar wordt alles maar zomaar opgezet. Zonder enige context. Daar zijn wij het slachtoffer van. En je kunt er niets tegen doen.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.