De zeven jongens van Generatie P

Penza is een slaperige provinciestad met een half miljoen inwoners, 630 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het is de stad van Dmitri Ptsjeklintsev (27) en zijn vrienden, studenten aan de plaatselijke universiteit.

Zoals elke jongere in een provinciestad volgden ze de gebeurtenissen in het grote Moskou op de voet.

Drie jaar geleden ontrolde in de hoofdstad de grootste Russische protestbeweging van de afgelopen jaren – aangewakkerd door een verbod op verkiezingsdeelname voor oppositiekandidaten.

Dimitri en zijn makkers volgden sociale media, verdiepten zich in antifascistische literatuur en discussieerden eindeloos over hoe zij in het verre Penza een bijdrage konden leveren.

Opstand galmde door de jonge hoofden. En soms, tijdens een spelletje airsoft (een soort paintball met plastic projectielen), zagen ze zichzelf als revolutionairen die het uitzichtloze systeem te lijf gingen. Zij waren de Generatie P. Jongeren die nooit een andere leider dan Poetin hadden gekend.

Niet dat de jongens echt naar wapens grepen of ook maar enige concrete plannen smeedden. Wel gaven ze hun club de naam ‘Set’, oftewel Netwerk.

Op een fatale dag in 2017 kwam de klop op de deur. Dmitri en zijn vrienden werden opgepakt en beschuldigd van ‘terroristische activiteiten’. De staatspers meldde het oprollen van een gevaarlijke terreurcel.

Deze week, drie jaar later dus, werden de zeven jongens tot zware gevangenisstraffen veroordeeld van uiteenlopend 6 tot – in het geval van Dimitri – 18 jaar.

Aanvankelijk meldden de autoriteiten dat de jongens een aanslag hadden beraamd op het WK voetbal en op de presidentsverkiezingen.

In de uiteindelijke processtukken kwam die aanklacht echter niet meer voor. Sterker: er was geen enkel concreet bewijs dat de jongens ook maar íéts verkeerds hadden gedaan.

Behalve hun bekentenissen.

Bekentenissen die, zoals snel bleek, onder druk van martelingen waren afgelegd. Zoals bij Dmitri, die vastgebonden op een koude vloer met elektriciteitsdraden aan zijn genitaliën werd gemarteld en daarbij ‘bekende’ dat hij de leider van de groep was.

Tijdens het proces gaven zelfs de agenten toe dat de jongens gemarteld waren. “Maar het kon niet anders.” De rechters gingen in dat argument mee.

“Dit is een monsterlijk wreed vonnis,” zei Oleg Orlov van mensenrechtenorganisatie Memorial, die de onvermijdelijke vergelijking maakte met de showprocessen onder Stalin.

“We moeten absoluut duidelijk zijn,” schreef Andrej Kolesnikov in The Moscow Times. “Een straf van 18 jaar voor een jongeman van 27 jaar die niemand vermoord of neergeschoten heeft, noch miljarden heeft gestolen zoals zoveel vertegenwoordigers van de Russische elite. Zo’n straf is puur stalinisme.”

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist van Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.