Je wordt er toch dood- en doodmoe van. Elke keer wordt de progressieve, hardwerkende vrouw die met de handen in het haar zit vanwege het in de lucht houden van alle ballen een worst voorgehouden door het kabinet, die dan weer schaamteloos weggegrist wordt om redenen die geen redenen zijn: de worst van de gratis kinderopvang.

Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken wordt twee jaar uitgesteld en gaat pas in 2027 in, werd onlangs bekendgemaakt. Als reden wijst minister Karien van Gennip van Sociale Zaken op de personeelstekorten waar kinderopvangorganisaties nu al mee kampen: verwacht wordt dat er veel meer kinderen gebruik zullen maken van de opvang als deze grotendeels gratis wordt. Goh, dat is toch snugger opgemerkt. Ik dacht dat dat de bedoeling was.

Elke debiel kan natuurlijk bedenken dat als dit in 2025 niet lukt, het niet ineens twee jaar later op magische wijze wel gaat lukken om genoeg personeel te vinden voor de exponentieel gestegen vraag. Dus waarschijnlijk krijgen we dan wéér te horen dat het niet doorgaat. En daarom is het ook totaal bedrog wat hier gaande is; het is een worst die we nooit gaan krijgen van een kabinet dat duidelijk onwillig is om ware gelijkheid van man en vrouw voor te staan in de praktijk. Iedereen weet trouwens ook dat personeelstekorten te allen tijde op te lossen zijn met hogere lonen.

In Zweden lukt het al sinds 1975 wél: álle ouders, of ze nou werken of niet, hebben het recht om hun kinderen vijf dagen per week gratis naar de opvang te brengen. Gemeentes zijn verplicht een plek aan te bieden aan kinderen die binnen de gemeente wonen. Ook krijgen ouders samen 480 dagen ouderschapsverlof nadat ze het leven hebben geschonken aan een kind. Bovendien is het kinderdagverblijf in Zweden eigenlijk een voorschool met universitair geschoolde juffen. En als het kind dan naar school gaat, komt het in een klas met slechts vijftien leerlingen en drie juffen.

“Waar je achterkomt als je een progressieve, feministische inslag hebt als koppel, is dat je in Nederland tegen een enorme spruitjeslucht aanloopt. Dat zit hem er deels in dat de kinderopvang duurder is dan de gemiddelde tophypotheek,” verzuchtte Johan Fretz deze week in zijn podcast Waanzinnig Land.

Sander Schimmelpenninck viel hem bij in de podcast: “Nederland is inderdaad in dat opzicht nog een volkomen achterlijk land. In Zweden, waar ik gelukkig mijn kind krijg, heb je een topsysteem. Máár; dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat hebben Zweedse vrouwen met hand en tand bevochten en voor mekaar gekregen. In Nederland zie ik geen vrouwen die zich erg opwinden over dat de gratis kinderopvang weer is uitgesteld.”

“Ik, ik, ik! Ik wind me erover op!” wilde ik roepen toen ik de podcast luisterde. En ik hoop veel meer vrouwen met mij.

“Nederlandse vrouwen hebben gewoon geen zin om meer te werken,” concludeerde Schimmelpenninck. “Anders zouden ze zich er nu massaal heel erg over opwinden en bij de verkiezingen stemmen op partijen die gratis kinderopvang willen,” zei hij. En helaas terecht: ik heb geen vrouwen de barricades op zien gaan. Geen protesten zien uitbreken. Zélfs niet op de Dam, waar alle protestgeluiden zo’n beetje vertegenwoordigd zijn.

Het is om te janken.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl