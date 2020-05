De wooncrisis is het doelbewuste gevolg van beleid

‘Sinds 2013 betalen verhuurders een be­lasting over sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing. In de periode 2013-2023 hebben de de corporaties een bedrag van meer dan 16,7 miljard euro betaald. Zij hadden met dat bedrag twee keer meer nieuwbouwwoningen kunnen bouwen, wat neerkomt op ongeveer 93.500 extra woningen,’ aldus een onderzoek dat werd uitgevoerd in op­dracht van branchevereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en huurdersvereniging Woonbond.

Net als de zorg en het onderwijs is ook de sociale woningbouw kapotbezuinigd sinds de laatste economische crisis. De verhuurdersheffing werd toen ingevoerd om het begrotings­tekort te verkleinen, maar deze aanvankelijke crisisbelasting is inmiddels vast onderdeel van de rijksbegroting en stijgt nog steeds. In de zeven vette jaren na de recessie heeft het kabinet het niet teruggedraaid, wel opgeschroefd. Waarom?

Dit rapport bewijst nogmaals het ongelijk van iedereen die spreekt over het onmogelijk maken voor mensen met lage inkomens om te wonen in de stad en de daardoor groeiende ongelijkheid alsof het een natuurlijk fenomeen is dat er nou eenmaal bijhoort want vrije markt. De wooncrisis is doelbewust en een gevolg van structureel (wan)beleid. Het is bij wet geregelde ongelijkheid.

Keuzes bepalen waarin je investeert en waarop je bezuinigt. Die keuzes zijn een kwestie van prioriteiten stellen. Die prioriteiten baseer je op het type land dat je wilt zijn. Volgens ons kabinet is dat er dus één met enorme belastingvoordelen voor bedrijven als Shell en Unilever en gigantische nadelen voor mensen met lage inkomens. Met alle vernietigende gevolgen voor het klimaat en het leefmilieu van dien.

De vele miljarden die binnenkort naar KLM gaan, op wie en binnen welke termijn worden die verhaald? De grootste fout die we kunnen maken is straks weer te bezuinigen op plekken waar al de hardste klappen vallen. Volgens minister Wopke Hoekstra is KLM redden cruciaal omdat het bedrijf, waarvan hij vorig jaar namens het kabinet voor 680 miljoen euro aandelen kocht, ‘echt vitaal is voor onze economie’. Maar wat is echt vitaal voor onze ecologie?

Menselijkheid verkiezen boven winst is geen emotionele keuze, maar juist een pragmatische. Hoe meer mensen betaalbare woningen hebben, een goedbetaalde baan, gezonde en veilige leefomstandigheden, gelijke toegang tot kennis en scholing, hoe meer ze participeren in de samenleving en die ook vanuit economisch oogpunt vooruit helpen.

Deze week herdachten we slachtoffers van oorlogen en vierden we de bevrijding. Maar laten we ook stil staan bij de periode die altijd op een ramp volgt: de wederopbouw. Daarin zijn economie en ecologie prima met elkaar te rijmen. En ja, soms vereist dat een beetje ­poëzie maar daar zijn wij voor: de schrijvers, muzikanten, leraren, verplegers, bouwvakkers, schoonmakers en sekswerkers. Oftewel: de gewone burger.

Rapper en schrijver Massih Hutak (28) schrijft columns voor Het Parool.

