‘De wolf had nu mensenbloed geproefd’, het stond er echt

‘De wolf had nu mensenbloed geproefd.’ Het staat er zo geformuleerd dat u en ik, of eigenlijk gewoon iedereen die weleens een horrorfilm heeft gekeken, er nu van uit moet gaan dat dit oorspronkelijk zeer schuwe dier nu voor altijd bezeten is en op jacht naar mensenvlees (kleine kindjes MUHAHAHAHAHA – excuus, dit is mijn slechte gevoel voor humor).

Ik citeer uit een opmerkelijk interview met burgemeester Rikus Jager uit het Drentse Wapse in het Nederlands Dagblad, waarin vooral nadruk wordt gelegd op zijn vrome christelijke aard. Zo had hij twee uur nadat hij de opdracht had gegeven een wolf dood te schieten een profetie gelezen die hem sterk emotioneerde, want toeval bestaat niet: Nehemia 8 en 9.

“De priester en schrijver Ezra houdt het volk Israël de oude regels voor bij de Waterpoort, in het verwoeste Jeruzalem waar ze uit ballingschap naar terugkeren: ‘Toen het volk hoorde wat er in het wetboek stond, moest iedereen huilen. Maar Nehemia, de provinciebestuurder, zei: ‘Huil niet’.”

De bezetenheid van een wolf en een teken van God.

Vorige week schreef ik al over complottheorieën rondom de wolf in Nederland en ik beloofde u een vervolg. Nu is het zo dat het antiwolfkamp het meest geneigd lijkt complotten te bedenken, te verspreiden en eventueel zelfs te geloven. Maar ook aan de natuurbeschermerskant las ik iets waarvan mijn wenkbrauwen flink omhoogtrokken.

Uit een op sociale media rondgaand screenshot van een bericht van Bij12 (de organisatie die verantwoordelijk is voor wolfgerelateerde zaken in Nederland) aan ene meneer Graafland, staat dat een taxateur weliswaar op gebruikelijke wijze dna heeft afgenomen van de getroffen dieren – voor uw informatie: de doodgeschoten Wapse wolf heeft vermoedelijk enkele schapen doodgebeten en er wordt geverifieerd of dit klopt en of de boer dus recht heeft op schadevergoeding – maar er is géén dna afgenomen bij de dierhouder (die zegt gebeten te zijn door de wolf).

Hieruit wordt nu door verschillende mensen de conclusie getrokken dat de boer de wolvenbeet heeft verzonnen en zichzélf heeft bezeerd met dezelfde riek waar hij ook de wolf mee heeft aangevallen. Dit om een excuus te hebben de wolf te laten afschieten.

Ondertussen ligt het levenloze lichaam van de wolf momenteel in een diepvries van de Universiteit Utrecht en daar zal-ie voorlopig nog wel even blijven, want u begrijpt: zoveel verhalen en complotten plus enkele aangiftes vergt secuur onderzoek voor een juridisch vervolg. Het dode dier is bewijslast.

Al leek ook dat even anders: in mijn belronde om te achterhalen waar de wolf zich bevond werd mij in eerste instantie verteld dat er weinig van over was na de autopsie en dat de overgebleven botten naar Naturalis waren overgebracht. Dit bleek een misverstand. Per abuis was de wolf verward met de linkerarm van een zojuist aan Naturalis overgedragen bultrug.

