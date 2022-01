De woede van Wilders is terecht: Soumaya Sahla had beter moeten weten

De woede van Wilders over het feit dat de VVD Soumaya Sahla binnen zijn gelederen had en dat haar zus in de Tweede kamer zit voor D66, was volkomen terecht. Als je zo’n achttien jaar, dag in dag uit, beveiligd moet worden, dan moet je constant op je hoede zijn. Niets is geestelijk zo zwaar als constante bedreiging. Toch zijn er een paar zaken die ik niet snap.

Waarom werd Wilders van dit feit niet op de hoogte gesteld door de veiligheidsdienst? Waarom werd onze minister-president Mark Rutte hiervan niet verwittigd? Waarom heeft, nadat Wilders in de Kamer zijn woedeaanval had gehad, de minister-president niet aan de geheime dienst gevraagd hoe het precies zit? Hij had toch kunnen zeggen: Geert, dit en dit is het geval, maar volgens onze dienst zijn de dames Sahla niet meer gevaarlijk voor jou. Dan nog had Wilders groot bezwaar kunnen maken, maar was er aandacht besteed aan zijn veiligheid.

Een ander probleem is dit: Soumaya Sahla heeft haar gevangenisstraf er op zitten. Ze is een vrij burger en mag gaan en staan waar ze wil. Ze mag dus ook in de Tweede Kamer zijn, ze mag volgens mij ook gekozen worden in de Tweede Kamer en politiek bedrijven. Gedetineerden mogen trouwens ook stemmen.

Maar er is een verschil tussen: mevrouw Sahla mag in de Tweede Kamer komen omdat ze een vrij burger is en het waarschuwen van mijnheer Wilders dat zij in de Tweede Kamer komt of dat haar zus in de Kamer is gekozen.

Wat ik ook niet begrijp is de rol van Sigrid Kaag en nu Jan Paternotte.

Kaag is bedreigd. De bedreiger heeft voor de rechter gestaan. Hij heeft zes maanden gekregen. Tijdens het proces heeft hij laten weten dat hij ‘bereid is te sterven voor Nederland,’ hij heeft ‘geen spijt,’ en op straat riep hij: “Dit is de Derde Wereldoorlog!”

Over een paar maanden loopt hij weer vrij rond. Hoe zouden Kaag en Paternotte het vinden als hij in een commissie zit die gaat over veiligheid van de PVV? De geheime dienst wordt zo genoemd omdat zij zaken niet in het openbaar brengt, achter de schermen doet, in stilte. Soms zelfs, als ik de films mag geloven, met een license to kill. Wilders voelde zich terecht te weinig beschermd. Rutte en Paternotte hadden een te grote mond. Soumaya Sahla had beter moeten weten. De geheime dienst heeft zijn taak verzaakt.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.