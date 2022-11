Oekraïense soldaten zouden ook oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Natuurlijk plegen Oekraïners oorlogsmisdaden. De vraag is hoe je dit later gaat bestraffen.

Daar zullen wel allemaal wetten voor zijn. Maar je weet ook al dat ze alleen de grote vissen gaan vangen, al zul je zien dat de allergrootste weer tussen de mazen van het net weten te glippen. Of zo slim zijn harakiri te plegen.

Toch wil je eigenlijk dat de werkelijke plegers worden gestraft en niet de hotemetoten. De soldaat die zijn vijand door zijn hoofd schoot of opdracht gaf tot een executie. Maar terwijl ik dit opschrijf begin ik alweer te twijfelen.

Wat moet je doen met de sul die zich beroept op het credo: ‘Befehl ist Befehl.’ Je hebt een bevel maar uit te voeren. Als het je door een meerdere wordt bevolen en de bijenzwerm van je kameraden volgt dat bevel, dan zoem je mee en lost je eigen verantwoordelijkheid op. Het gaat niet meer om de vijand, het gaat erom je commandant te behagen.

Sadisme is een reden waarom de mens niet zou moeten bestaan. Het lijkt soms of we er niet buiten kunnen. Dreigen met pijn, het veroorzaken van angst, we hebben het ook nodig om ‘verder’ te komen.

Het vernietigt de vijand en motiveert de manschappen om harder te werken, om boven zichzelf uit te stijgen. Dat weet de generaal en dat weet de televisiepresentator.

Maar wie zijn ‘de verantwoordelijken’ die gestraft moeten worden? Boven de generaal staat een minister, daarboven de president en daarboven… God natuurlijk. En boven de televisiepresentator zit ook weer een ketting van mensen. En daarboven? De minister… Beschuldigende vingers wijzen altijd naar elkaar en met de rest van de hand worden muren gebouwd om je achter te verschuilen.

In hoeverre treft de soldaat die gemarteld heeft meer of minder schuld dan zijn overste? En trouwens, de winnaar staat nooit voor de rechter.

In mijn jeugd waren er onderwijzers en leraren die niet naar Duitsland wilden reizen omdat ze wisten dat ze Duitsers zouden tegenkomen die ‘schuldig’ waren en niet bestraft.

“Je kunt niet een heel volk achter slot en grendel zetten,” zei onze leraar Frans, “maar ik wil niet onder deze schijnheilige proleten verkeren.”

Wat is eigenlijk het verschil tussen een bom op een ziekenhuis of een school of een appartement of onschuldige mensen gooien en het martelen van de vijand omdat je woedend bent?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.