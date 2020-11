De wildste geruchten gaan rond over Poetins gezondheid

Ik belde met een Russische kennis, die een hoge regeringspositie heeft.

Op mijn vraag hoe het ging hoorde ik een diepe zucht.

“We zitten nu al twee weken opgesloten in ons huis,” zei Mikhail.

“Je hebt toch geen corona?,” vroeg ik bezorgd.

“Gelukkig niet,” zei Mikhail, “maar ik heb volgende week een gesprek met nummer 1 en voordat je bij hem op bezoek kan, moet je drie weken in quarantaine. Met het hele gezin. Er staan hier 24/7 FSB-agenten voor de deur. Alle boodschappen worden gecontroleerd. Dus kan ik nog een week de deur niet uit.”

Nummer 1 is uiteraard Vladimir Poetin. Hij heeft zich, nu de tweede coronagolf over Rusland trekt, weer teruggetrokken in Novo-Ogar­jovo – zijn datsja even buiten Moskou.

Via videoverbindingen bestuurt hij het land – en wie het geluk heeft Poetin in persoon te mogen bezoeken, moet daar dus drie weken quarantaine en diverse testen voor over hebben. Een enorme logistieke operatie voor de geheime diensten.

Het tekent hoe serieus Poetin Covid-19 neemt, en vooral ook hoe bezorgd hij is voor zijn eigen gezondheid.

Over die gezondheid doen de wildste geruchten de ronde in Moskou. Al een paar keer meldde een Russische gespreksgenoot fluisterend en voorovergebogen over tafel uit betrouwbare bron te weten dat het niet goed gaat met de ­president.

“Parkinson,” zeiden ze met een veelbetekenende blik.

De geruchten werden versterkt door de ­plotselinge aankondiging van een nieuwe wet die Poetin immuniteit van rechtsvervolging voor het leven geeft, mocht hij aftreden als president van Rusland.

De timing is op zijn minst curieus, want eerder dit jaar passeerde bij de Doema juist een wet die Poetin in staat stelt om tot 2036 aan te blijven als president.

Veel internationale media pikten de geruchten op en meenden uit beelden vanuit zijn ­datsja te kunnen aflezen dat Poetin verkrampt op zijn stoel zit, terwijl hij gasten ontvangt.

Ook zijn opgeblazen gezicht zou duiden op parkinson, de ziekte die onder meer Muhammad Ali en Michael J. Fox sloopte.

Maar dat kan natuurlijk net zo goed van de plastische chirurgie komen die Poetin – ook alweer naar verluidt – ondergaat.

De nieuwste geruchtengolf is terug te leiden naar de Russische hoogleraar politieke wetenschappen Valeri Solovej. Een omstreden analist, maar wel met goede contacten binnen de Russische elite.

Solovej voorspelt dat Poetin in januari zal ­aftreden onder druk van zijn vriendin – de voormalige olympische gymnaste Alina Kabaeva – en zijn twee dochters, omdat zijn gezondheid snel verslechtert.

Er is wel een probleempje met de voorspelling van de Russische hoogleraar. In 2016 voorspelde Solovej ook al eens dat Poetin ‘wegens slechte gezondheid’ zou aftreden.

Mijn kennis heeft inmiddels zijn audiëntie van nog geen kwartier achter de rug. Gevraagd naar zijn inschatting van Poetins gezondheid meldde hij: “Kiplekker.”