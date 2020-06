De wereld ziet er voor Femke Halsema ineens heel anders uit

Anderhalve week lag burgemeester Femke Halsema onder vuur vanwege de Damprotesten en het niet handhaven van de coronaregels, maar na een pittig debat met de gemeenteraad ziet de wereld er voor haar ineens heel anders uit.

Natuurlijk, ze moest fouten erkennen, excuses aanbieden, maar de motie van wantrouwen die tegen haar was ingediend, kreeg nauwelijks steun. Ze had het debat niet alleen overleefd, maar stond ook nog overeind.

De Damprotesten zullen Halsema nog wel even achtervolgen en haar imago is beschadigd door de gemaakte inschattingsfouten. Toch zal ze niet ontevreden zijn: de schade is te overzien.

De afgelopen dagen was weer eens duidelijk hoe progressief Amsterdam is. Hoe harder Forum voor Democratie en VVD en hun vriendjes bij de rechtse media tekeergaan, hoe strakker de geledingen op links zich sluiten rondom hun burgemeester. Ook al voert zij de laatste maanden vooral een rechtse agenda, met een anti-kraakbeleid en strenger optreden tegen asiel­activisten.

Forum voor Democratie gebruikt deze linkse Amsterdamse gekkies juist om zich heerlijk tegen af te zetten en haalt zo kiezers binnen die niets moeten hebben van Halsema en GroenLinks. Ook fractievoorzitter Annabel Nanninga zal tevreden terugkijken op haar felle debat met de GroenLinks­burgemeester. Het leverde niets op, maar het was goed voor haar profilering.

Bij de VVD zullen ze veel minder tevreden zijn. De partij, die direct na de Damdemonstratie de aanval op Halsema opende, stond woensdagavond laat met lege handen. Fractievoorzitter Marianne Poot kondigde de dag na de protesten al een motie van wantrouwen aan, via de media. Normaal wachten politici eerst het debat af, om hun doelwit een kans te geven de motie af te wenden. Maar Poot kon de profileringsdrang niet onderdrukken.

Een inschattingsfout, zo bleek tijdens het debat. Poot kreeg niets voor elkaar. CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma wist Halsema zo ver te krijgen woorden terug te nemen, waar hij aanstoot aan had genomen. Met dat gebaar nam hij genoegen en hij steunde de motie niet, ook al is hij rechts en ook al zit hij in de oppositie. Don Ceder van oppositiepartij ChristenUnie kreeg veel aandacht, omdat de burgemeester hem in haar kamp wilde krijgen. Hij was tevreden en steunde de motie van de VVD evenmin.

Een motie van wantrouwen is een politieke bom en die is in het gezicht van Poot ontploft. Toen zij excuses eiste van de burgemeester, kreeg ze die niet, want Halsema wist dat ze daarmee niets te winnen had: de VVD zou de motie van wantrouwen, met zo veel aplomb aangekondigd, nooit meer intrekken.

Zo belandde de VVD in het kamp van Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen en het is de vraag of liberale kiezers daar gelukkig mee zijn. De VVD is in Amsterdam een bestuurderspartij en zal over twee jaar graag weer deel uitmaken van het college. Hard oppositie voeren is nodig, maar wel met behoud van bestuurlijk elan.

In de tijd van Eric van der Burg was Poot al het rechtse geweten van de VVD: anti-krakers, streng voor asielzoekers. Op die manier kon ze het links-liberale karakter van haar partijleider bijschaven en conservatieve kiezers trekken. Nu Van der Burg is vertrokken, komt dat conservatieve geluid niet meer vanuit de coulissen, maar vanuit de orkestbak. De VVD drijft onder Poot af naar rechts, richting Forum voor Democratie. Het is de vraag of de partij nog iets gedaan krijgt in de progressieve gemeenteraad.

