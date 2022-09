De wereld gaat naar de ratsmodee, maar ik zag twee puike concerten in een week.

Beeld Sjoukje Bierma

En weer een gitaarheld erbij.

Kenny Vaughan.

Ik zag hem vorige week in Paradiso.

Hij speelt in de band van Marty Stuart, die weer in de band van Johnny Cash speelde.

Hij kwam op in een lichtblauw pak versierd met geborduurde bloemetjes (net als de bassist en de drummer). Witte, leren laarsjes. Donkerblauwe hoed op de krullen. Zonnebril. Graatmager.

Met een zilverkleurig gespikkelde Fender Telecaster in zijn handen die, en dat zag je meteen, al voor hij één snaar had beroerd, zich om de nek van Kenny hing te verheugen op wat komen ging.

Heel erg cool.

En vervolgens deed de gitaar natuurlijk alles wat Kenny wilde.

Hij is geen springer, geen showbal die kronkelt en siddert en zich laat vervoeren door zijn instrument.

Af en toe een pasje naar achteren, soms pootje over. Dat was het.

Ik kon mijn ogen niet van Kenny afhouden.

Retestrak en knauwerig speelde hij, en ik wilde meteen Cousin Kenny zijn, zoals Marty Stuart hem aan ons voorstelde.

(Mijn gitaarcarrière is blijven steken bij een paar akkoorden en het moeizaam, en met de gordijnen dicht, meespelen van enkele nummers van Neil Young en The Jayhawks. De gitaar staat boven in zijn hoes van Dijkman heel eenzaam te zijn. Er ligt al een laagje stof op. Ik zal nooit zijn Kenny zijn. Prima. Kenny kan waarschijnlijk niet zo’n tomatensaus maken zoals ik die kan maken. Ook goed.)

Eerder die week zag ik, ook in Paradiso, Kevin Morby (in een oogverblindend goudkleurig jasje met franjes). En die had ook al zo’n goede gitarist bij zich.

Cyrus Gengras.

Maar waar Kenny de hele avond strak in pak bleef spelen, en slechts een paar keer zijn hoed afnam als dank voor het applaus dat hem toekwam, deed Cyrus al na een paar nummers zijn jasje uit, en rolde de mouwen van zijn lichtblauwe overhemd op om ons zijn rijkelijk getatoeëerde armen te laten zien.

Hij sprong en sidderde wel. Hij liet de gitaar zijn lichaam overnemen, ging door zijn knieën, op zijn tenen staan met holle rug. Ook mooi (al zou Kenny het nooit zover laten komen).

Gedurende de rest van het concert zag je het lichtblauw veranderen in donkerblauw, zo zweette hij. Op het laatst zag je nog een vlekje lichtblauw overhemd in de omgeslagen gedeelten bij zijn ellebogen. Het maakte toch een beetje een onverzorgde indruk, als ik het nu zo met Kenny vergelijk, die nog geen vlekje op zijn witte laarsjes had zitten.

De wereld gaat naar de ratsmodee, maar ik zag twee puike concerten in een week.

Na het concert van Marty Stuart kwamen de bassist en de drummer buiten, tussen Paradiso en de tourbus, nog een praatje maken.

Kenny liet zich niet zien.

Dat was goed, want ik had hem met niemand willen delen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

