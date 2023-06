Enkele jaren geleden stond ik op een verzopen zaterdagmorgen op de Noordermarkt te wachten tot mijn bloemen waren ingepakt. Een vrouw en man naast me mopperden eensgezind over het weer, dat ook komende week helemaal naatje zou zijn. De marktkoopman zweeg een tijdje, tot hij eindelijk zijn raspende stem liet horen en zei: “Ach mensen, dat ziene we dan wel weer. Je mot niet vooruitjanke.”

De blommenmeneer heeft geen idee, maar hij gaf een belangrijk levensadvies.

Want als ik niet oppas, jank ik voortdurend vooruit. De wat-alsen en stel-je-voor-datten vieren permanent feestjes in mijn kop. Stel dat mijn vader doodgaat? Wat als ik mijn geheugen verlies? Komt er ooit een periode waarin mijn kinderen ongelukkig zijn? Wat kan ik doen om dat te voorkomen? Vooruitjanken, ik heb er een olympische sport van gemaakt.

Achteruitjanken kan ik trouwens ook. Heb ik mijn moeder genoeg gezegd hoeveel ik van haar hield? Wat als ik die vriendschap niet had laten versloffen? Die ene woede-uitbarsting op 17 februari 2012 (“TREK JE SCHOENEN NOU EENS AAN! WAT? OF JE BILLEN TRILLEN ALS JE JE TANDEN POETST? WAT KAN MIJ DAT NOU SCHELEN!?”), gaat die ervoor zorgen dat mijn kind ooit als kalende vijftiger bij de psychiater schommelend tegen een witte muur gaat praten?

Ach, hoe vaak janken we niet een kant op? Volgens mij komt dat doordat we zo slecht janken in het nu. Ik stoot me keihard tegen een openstaand keukenkastdeurtje. Bloed sijpelt langs mijn slaap en wat is het eerste dat ik doe? De tranen uit mijn ogen vegen en ‘gaat wel!’ roepen.

Ik ben het afgeleerd, voelen wat zich aandient. Dat geldt voor velen. “Niet huilen,” wordt er eindeloos vaak tegen kinderen gezegd. Toen een van mijn zoons acht was, had hij ruzie met een klasgenootje. Snikkend stond hij tegen de schoolpleinmuur, ook nadat de jongens elkaar verplicht een goedmaakhandje hadden gegeven. Ik wachtte op hem naast de speeltoestellen. Een andere moeder snoof misprijzend: “Hij blijft er wel erg lang in hangen zeg.” Onzeker keek ik haar aan. Had ze gelijk? Was dit ongezond?

Nu denk ik: natuurlijk niet. Waarom moeten emoties – van onze kroost en van onszelf – onmiddellijk worden weggesnoetenpoetst? Negatieve emoties althans. Nu zeggen psychologen doorgaans stichtelijk dat die niet bestaan, wat natuurlijk zo is. We hebben niet voor niets het hele palet gekregen: boosblijbangverdrietig. Maar dat neemt niet weg dat ons menselijk systeem zich de tandjes schrikt als pijn zich plotsklaps wurgend rond het middenrif openbaart.

De behoefte aan controle leidt ironisch genoeg juist tot vooruitjanken. Piekeren over potentieel toekomstig leed doet ons denken dat we voorbereid zijn op ellende. Peinzen over wat we ooit anders hadden moeten doen, geeft dezelfde illusie het leven in de klauwen te hebben.

Het wordt tijd om daarmee te stoppen. Het wordt tijd voor tranen in het nu. Mijn zoon deed het destijds uitstekend en ik ga hem navolgen. Bij pijn gewoon even stilletjes blijven staan tegen een muurtje. Net zolang tot het weer gaat. En je opgelucht op weg kunt naar de bloemenstal vol goede adviezen.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.