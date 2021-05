De VVD lijkt klaar voor de volgende coalitie

Ze gingen deze week bijna onopgemerkt voorbij, de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad. Doorgaans hét jaarlijkse politieke hoogtepunt waarop de fractievoorzitters van de partijen hun visie op Amsterdam van de komende jaren uit de doeken doen. Op basis van de financiële planning, de Voorjaarsnota genoemd, het document dat aanleiding is voor de Algemene Beschouwingen, duwen ze het stadsbestuur in de richting die zij voor zich zien.

Maar nadat alle fractievoorzitters hun vragen hadden gesteld, was er voor financieel wethouder Victor Everhardt nauwelijks iets te beantwoorden. De vragen gingen dit jaar helemaal niet over geld, want het is al lang duidelijk hoe de stad ervoor staat. De kas is leeg, en pas als de miljoenen bezoekers na corona terugkeren voor een dagje of weekendje Amsterdam kan de raad weer dromen van nieuwe bruggen of tunnels, hogere uitkeringen of mooiere parken.

Op een andere manier waren deze Algemene Beschouwingen wel een vooruitblik naar de toekomst. Maar dan vooral naar de politieke toekomst die de stad te wachten staat. Dat was te merken aan de lengte van de antwoorden van twee andere wethouders, die wel heel veel spreektijd nodig hadden.

Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) en Marieke van Doorninck (Grondzaken) waren het middelpunt van de belangstelling. Corona heeft immers nauwelijks een dempend effect gehad op de wooncrisis. Steeds meer Amsterdammers zetten dit probleem steeds hoger op hun lijstje en daarom doet de raad dat ook.

Meer, sneller, goedkoper, mooier, duurzamer en dan ook nog eens meer huizen bouwen a.u.b., was de boodschap van de fractievoorzitters aan de wethouders. De VVD had het over een ‘deltaplan wonen’, de PvdA wil de koopmarkt reguleren, D66 haalde de woonplicht uit de mottenballen, de Partij voor de Dieren wil bouwen op landbouwgrond en GroenLinks greep het onderwerp aan om toehoorders eraan te herinneren welke partij de wooncrisis door deregulering en vermarkting ook alweer heeft veroorzaakt (rara).

Actuele thema’s, grote beloften en hier en daar een pets uitdelen? De Algemene Beschouwingen waren eerder de generale repetitie voor de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. En we weten nu ook waar die hoofdzakelijk over zal gaan: wonen, wonen en nog eens wonen.

Dat de campagnemessen uit de la zijn gehaald werd nog duidelijker toen D66-leider Van Dantzig van de gelegenheid gebruikmaakte om de VVD onder druk te zetten. D66 verwacht volgend jaar een electorale boost na de overwinning tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezing. Het is daarom aannemelijk dat D66 mede bepaalt wie vanaf 2022 in de nieuwe Amsterdamse coalitie terechtkomen.

De VVD laat de afgelopen maanden in alles merken daar graag bij te willen horen. Dus, vroeg Van Dantzig zich af, is het in dat licht dan wel verstandig als de VVD er nu nog voor kiest om tegen de komst van wind­molens te stemmen? “Hoe we ons verhouden tot de klimaatcrisis gaat de toekomst van de stad bepalen, en wat D66 betreft ook de toekomst van het stadsbestuur,” dreigde hij.

Het was een ouderwets staaltje machtspolitiek waar de PvdA in z’n gloriedagen een puntje aan had kunnen zuigen.

Het liet ook zien dat de VVD na vier jaar oppositie het strategische spel nog niet is verleerd. Want hoewel VVD-raadslid Claire Martens klaarstaat om de lijsttrekker te worden, werden deze Algemene Beschouwingen nog gedaan door huidige fractievoorzitter Marianne Poot, die haar vertrek al heeft aangekondigd. Die is, bij wijze van spreken, zo koppig als de Japanse Duizendknoop en liet zich natuurlijk niet intimideren door Van Dantzig. De huidige VVD stemde trots tegen de komst van windmolens, een troefkaart bij de komende verkiezingen.

Maar over een paar weken gaat het leiderschap over naar Claire Martens, zodat de partij met een fris gezicht en schone handen compromissen kan sluiten met de progressieve partijen.

Algemene Beschouwingen. Zoals altijd een leerzaam moment om te zien wat de stad te wachten staat.

Politiek verslaggever Ruben Koops belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl.