De vrouw was niet op haar mooist afgebeeld en toch was het prachtig en ontroerend

Hij belde mij op en zei: “Ik heb er een koper voor gevonden.”

De melodielijn van zijn zin ging van opgelucht naar teleurstelling. “Dus straks ben ik het echt kwijt,” vervolgde hij.

“Mag ik weten wie het heeft gekocht?”

“Ik lieg een beetje, ik heb het niet verkocht. Ik heb het weggeschonken.”

Hij noemde de naam van een bekend museum. “Ze waren er heel blij mee. Ze zouden het echt op zaal hangen.”

Het schilderij – een naakt van zijn vrouw – was gemaakt door een beroemde Engelse schilder en dan bedoel ik écht beroemd. Ik had het vaak gezien. De vrouw was niet op haar mooist afgebeeld. Integendeel – in andere tijden zouden burgerlijke mensen het gênant hebben kunnen noemen – en toch was het prachtig en ontroerend.

“En nu ga ik haar wéér missen,” zei hij.

“Maar zij is vereeuwigd op een bijzondere manier.”

Hij bleef stil. En opeens: “Uiteraard weet ik dat er toen wat voorgevallen is tussen hem en haar. Eén keer over gesproken daarna nooit meer. Ik vroeg me wel eens af of ik jaloers op hem was, omdat ze van zijn werk hield, maar ja, ik hield ook van zijn werk. Grote kunstenaars, je kunt nooit tegen ze op.”

“Wanneer komen ze het halen?”

“Over een uur. Er komt een delegatie met de directeur, de conservator en een notaris, geloof ik. Het is toch of ze weer in een kist het huis wordt uitgedragen.”

Hij zuchtte als twee strepen onder een som.

“Ik heb er vannacht nog één keer goed naar gekeken. Ze was naakt mooier dan hij haar had geschilderd, maar ik weet wel dat het hem daar niet om ging. In haar lichaam had hij haar psyche goed getroffen. En misschien had hij ook wel intuïtief haar broze gezondheid op latere leeftijd voorvoeld. Ik geloof dat kunstenaars meer voelen dan wij.”

“Ik vind het een prachtig schilderij. Was ze er trots op?”

“Ja, en nee. Niet iedereen mocht het zien. Ze had er geen zin in dat iedereen naar haar lichaam stond te kijken en er dan iets over zou zeggen. Ze was mettertijd ook niet meer de vrouw die ze toen was, zei ze. Ze was preutser geworden, maar hield van het schilderij. Ik ook.”

We spraken nog even over de schilder.

“Ik was één moment jaloers op hem. Toen hij tien jaar geleden stierf. Zij was oprecht bedroefd. Dat zag ik. Maar ik hield me in.”

t.holman@parool.nl

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.