De voornaam is een merk geworden. Sneu voor al die andere Maxen

Kort na de race liep ik door de supermarkt.

Ik verwachtte mannen en vrouwen te zien rondracen met hun winkelwagentjes. Met z’n tweeën gierend door de bocht bij het brood.

“Je sneed je me af! Je moet op de rem, je moet tijd teruggegeven!”

“Je dwong me, ik kon niets anders. Ik ga mooi niet stoppen!”

Dan, zo stelde ik me voor, was de strijd bij het loskoppelen van de bolides voor de winkelentree al geweest.

“Ik ben Max!”

“Nee, ik ben Max! Jij bent Lewis.”

“Nee, ik!”

“Jij was vorige week bij Ikea ook al Max.”

“Wie het eerst bij het bier is, Lewis!”

Maar nee. Keurige mensen die rustig hun boodschappen in het wagentje legden.

Max. (Ik ben toch ook een beetje aangestoken door het Maxvirus vrees ik, de MaxMania.)

Wie Max zegt, bedoelt Max Verstappen.

De voornaam is een merk geworden (als het dat al niet was). Er is maar één Max.

Sneu voor al die andere Maxen.

Max von Sydow bijvoorbeeld. De Zweedse acteur en regisseur. Of Max Euwe, Max Velthuis, Max Weber. Of alle levende Maxen, bij wie nu toch een beetje motorolie door de aderen stroomt. Ze leven in de schaduw van de grote Max.

Net als bij de naam Johan.

Er is maar één Johan. En je hoeft de achternaam Cruijff er niet achteraan te zeggen. Zoals dat dus wel moet met alle andere Johannen. Wat heel jammer is voor die andere Johannen. Ik noem alleen maar Johan van Oldenbarnevelt en Johan Huizinga. Johan Derksen, niet te vergeten.

O ja, Johan Harstad.

Goede schrijver. Lees vooral zijn verhalenbundel Ambulance. Maar Johan schreef ook nog andere boeken.

Nee, niet Johan Cruijff. Sorry. Johan Harstad.

Neem het vuistdikke Max, Mischa & het Tet-offensief.

Die Max is dus niet Max Verstappen. Ik zeg het er maar even bij. Dat je je gedurende die 1232 bladzijden blijft afvragen waar Max Verstappen toch blijft.

(En dat is niet flauw, want de grote Richard Ford schreef ooit de roman Independence Day, en Amerikaanse lezers hebben dat boek gekocht in de veronderstelling dat het het boek was waarop de gelijknamige film was gebaseerd. Geweldig boek, trouwens, zonder Will Smith, ik zeg het er toch maar even bij.)

Bij het Meertens Instituut hebben ze al een notitie gemaakt de maand september 2022 goed in de gaten te gaan houden. Er zullen dan waarschijnlijk veel Maxjes worden geboren.

Ik draaf door. Herstel: ik race door.

Max Planck!

Wie kent hem nog? Een groot natuurkundige die in de Watergraafsmeer zijn eigen straat heeft. Benieuwd hoelang het duurt voor het woord Planck onder witte verf is verdwenen en daar Verstappen op is geschreven. (Let ook op de bordjes Max de Haasweg en Maxwellstraat.)

Hoe lang heet het Max Euweplein nog het Max Euweplein?

