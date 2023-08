De vlucht had grote vertraging, maar er klonk nauwelijks gemopper

Aanvankelijk leek alles nog helemaal in orde. Het Transaviavliegtuig dat ons zaterdagmiddag zou terugvliegen naar Rotterdam was keurig op tijd geland op het superkleine maar wel zo efficiënte vliegveld bij het Italiaanse Perugia. Ik stond met 180 andere passagiers te wachten op een punctuele terugvlucht.

Toen kwam er plotseling toch een kink in de kabel: kennelijk was bij het landen een vogel in een van de motoren gevlogen en was technische assistentie nodig om te inspecteren of alles nog in orde was. Die technische assistentie was op het minivliegveld niet zomaar voorhanden, dus na flinke tijd wachten werd duidelijk dat de vlucht pas de volgende dag kon vertrekken.

Heel vervelend allemaal, maar uiteraard ongerief dat in het niet valt bij toeristen die deze zomer werden verjaagd door bosbranden, bekogeld met tennisbalgrote hagelstenen of weggespoeld door ontembare modderstromen. Maar toch ongemak – en ik had vooral te doen met families met kleine kinderen of oudere mensen die minder fit leken en die na lang wachten ondergebracht moesten worden in een hotel in de buurt.

Toch verliep het regelen en improviseren ordelijk en werd er nauwelijks geklaagd of gemopperd. Nadat ik me daarover aanvankelijk licht had verwonderd, werd snel duidelijk waarom de meeste mensen de tegenspoed gewoon accepteerden.

Wat was het geval? De Transaviapiloot en purser kwamen zelf in de terminal de gestrande passagiers vertellen over de pech. Ze bleven tijdens het lange wachten zichtbaar aanwezig tussen de passagiers en beantwoordden vragen aan kleine groepjes mensen.

Met andere woorden: ze namen persoonlijk verantwoordelijkheid voor de vervelende situatie, hoewel ze er zelf natuurlijk ook niets aan konden doen. Ze gaven niet alleen gestrande passagiers het idee dat hun tegenspoed serieus werd genomen, maar ook de vliegtuigmaatschappij een menselijk gezicht. Een prachtig voorbeeld van krachtig leiderschap met een buitengewoon positief, kalmerend en bemoedigend effect op de gedupeerde passagiers.

Eenmaal thuisgekomen zag ik in een aflevering van Max Vakantieman teleurgestelde reizigers vertellen over hun chaotische evacuatie uit het brandende Rhodos. Ze waren boos op Corendon dat hen in de steek had gelaten, verkeerde informatie had gegeven, niets had geregeld en dagenlang de telefoon niet had opgenomen.

De duidelijk ongeïnteresseerde directeur van Corendon verhulde zich in nietszeggende vaagheden, mompelde iets over ‘schuld van de autoriteiten’ en gaf precies het voorbeeld van een totaal gebrek aan leiderschap en het niet nemen van verantwoordelijkheid.

Er worden boeken volgeschreven over krachtig en passend professioneel leiderschap, maar een van de hoekstenen blijkt toch telkens simpelweg om bij problemen of crises verantwoordelijkheid te nemen, zichtbaar aanwezig te zijn, daadkracht en empathie te tonen en te communiceren.

En je dus niet verstoppen in een onbereikbaar kantoor of achter een vage woordvoerder. Gezagvoerder zijn is niet automatisch gezag hebben, dat hangt helemaal van jezelf af.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.