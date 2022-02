De televisiebeelden die in mijn comfortabele woninkje binnenkomen, stemmen triest. Harde knallen die niet van vuurwerk komen. Gevechtsvliegtuigen en helikopters. Angstige, vluchtende, schuilende mensen. Het is februari 2022 en er is oorlog in Europa. In Oekraïne voltrekt zich een tragedie. Geen ver-van-mijn-bedshow.

Maar ondertussen speelt zich in mijn eigen leven ook een treurspel af. De naam: Missed abortion. Ik kende het woord niet. Niemand had me er iets over verteld. Nog nooit had ik er iets over gelezen. Inmiddels vraag ik me af hoe ik ooit níet kon weten wat een missed abortion is.

Een week geleden gingen mijn vriend en ik naar de verloskundige. We waren gespannen en opgetogen tegelijk. Alles is nieuw als je voor de eerste keer zwanger bent. We kregen een algemene voorlichting over de praktijk en zaken als kraamzorg en cursussen om je voor te bereiden op de bevalling. Daarna werd er een echo gemaakt.

Ik lag op de behandeltafel. De verloskundige smeerde lauwe gel op mijn buik. Talloze keren had ik dit in films gezien en nu was ik eindelijk zelf aan de beurt. Sinds twee maanden was ik zwanger: mijn grootste wens was in vervulling gegaan. De verloskundige zette het scanapparaat op mijn buik. Ik kon meekijken via een scherm. Ik merkte dat de verloskundige nerveus werd. Het beeld bleef leeg.

“Ga maar even plassen,” zei ze. “Dan proberen we het inwendig.” Met lood in mijn schoenen liep ik naar het toilet. De vrolijke sfeer in de kamer was in één keer omgeslagen. Zou het foute boel zijn? De inwendige echo leek eindeloos te duren. Uiteindelijk zuchtte de verloskundige: “Het hartje klopt niet.” Ze ontkoppelde het scherm van het echoapparaat.

Eenmaal terug aan tafel schoof ze een folder naar me toe met daarop de tekst: ‘Een miskraam, een verdrietig bericht’. Ergens voelde het alsof dit niet over mij ging. Twee uur eerder had ik nog op een roze wolk gezeten en nu was alles zwart.

De verloskundige legde uit dat ik een missed abortion heb. Dat houdt in dat de zwangerschap niet vitaal is en zeker in een miskraam eindigt. Er is alleen nog geen bloedverlies. Daar kan ik volgens haar het beste twee weken op wachten. Als het dan niet op gang komt, moet ik kiezen voor een abortus middels pillen of een operatie.

Eén op de vier vrouwen krijgt een miskraam. Ik wist dit niet, totdat het me zelf overkwam. Dat is een behoorlijk aantal, alleen praat bijna niemand erover. Kennelijk rust er een enorm taboe op miskramen. Ik begrijp dat wel, want het is een behoorlijk kwetsbaar onderwerp. Toch denk ik dat het goed is als we er wél openlijk over spreken. Misschien hebben vrouwen die het overkomt dan niet langer het gevoel dat zij persoonlijk hebben gefaald.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.