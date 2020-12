De verkiezingen komen, ga stemmen

Op 17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Dat is over ongeveer drieënhalve maand. Vier jaar geleden schreef ik een brief waarin ik jongeren in Nederland opriep om te gaan stemmen. Dat appèl wil ik hierbij opnieuw doen.

Onbegrijpelijke, moeilijke en wollige taal van politici is vaak gericht op het electoraat dat voornamelijk bestaat uit oudere mensen. Door massaal te stemmen en ons consequent tegen de politiek aan te bemoeien, dwingen we af dat partijen in spreek- en beeldtaal rekening met ons houden.

Dat is het begin. Uiteindelijk is het belangrijkste natuurlijk dat politieke partijen met concrete, haalbare plannen komen die Nederland een rechtvaardiger en gelijkwaardiger land maken voor alle Nederlanders.

Maar waar moet je nou op stemmen met zoveel partijen? Kijk naar wie wat gaat doen om bijvoorbeeld de volgende, incomplete lijst met problemen te bestrijden: institutioneel racisme, seksisme, validisme, moslimhaat, geweld tegen mensen uit de queer gemeenschap, armoede en een structureel falend woonbeleid. En juist ook het punt waar alle bovengenoemde problemen elkaar kruisen: een imploderende kapitalistische economie die het belang van een paar mensen ­prioriteit geeft boven het belang van de grote groep.

Hoezeer stemmers ook houvast zoeken bij partijprogramma’s, zo’n veredelde brochure bestaat bij de gratie van grote, vaak onrealistische beloften. Het voordeel daarvan is dat de ambities van partijen goed zichtbaar worden en dat is zeker wat waard. Het nadeel is dat na de verkiezingen vervolgens makkelijk van zo’n programma afgeweken kan worden omdat we uiteindelijk alles kapot moeten compromissen in dit land, waardoor de status quo nooit echt in gevaar komt.

Sterker nog, de huidige stand van zaken ontwikkelt zich nog meer in het voordeel van een kleine groep die gedijt bij een groeiende kloof tussen mensen die in principe dezelfde onderdrukking meemaken. Terwijl gemarginaliseerde groepen vaak meer met elkaar gemeen hebben dan we denken. In plaats van juist samen op te trekken tegen de onderdrukkende krachten van het grootkapitaal, waar onvoorwaardelijke groei boven alles en iedereen staat, wijzen we naar elkaar als de boosdoener. Dit maakt het oriënteren waar je op moet stemmen nog moeilijker.

Gelukkig worden er het hele jaar door moties ingediend over verschillende thema’s. Om te bepalen op welke partij en politici we moeten stemmen, moeten we dus niet alleen hun partijprogramma’s lezen maar juist kijken naar hoe zij zelf stemmen. Het Instagramaccount MotieMeter houdt dat nauwlettend in de gaten en brengt na elke motie de uitslag in beeld met daarbij een overzicht van hoe er per partij gestemd is.

Kortom, we hebben nog drieënhalve maand. Laten we ons alsjeblieft informeren, organiseren en mobiliseren. Om massaal te stemmen op een partij die vooruitgang nastreeft en praktiseert om de levenskwaliteit van álle mensen die structureel gemarginaliseerd zijn te verhogen.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft columns voor Het Parool.