De val van Wijnants kan hij – behalve zichzelf – ook de VVD aanrekenen

Een lelijke grap in 2019, of een serieus bedoelde opmerking, heeft Daan Wijnants (VVD) de kop gekost als ondervoorzitter van de raad. Tegen Ellis Mulder zei hij destijds dat ze een ‘MeToo’tje’ moest verzinnen om een D66-bestuurder te diskwalificeren. Op deze gedachte komen voor eigen politiek gewin is immoreel, dit uitspreken tegen je vrouwelijke collega in de hoogtijdagen van MeToo is respectloos in vele opzichten.

De VVD viel in een bekende reflex toen het nieuws vorige week naar buiten kwam: in plaats van verantwoordelijkheid nemen, was het allemaal niet zo erg. Een beetje brallerig gedrag, VVD-achtige kwajongensstreek. Wijnants zelf had er geen heel actieve herinneringen aan. Totdat hij het woensdag toch wel weer wist. Het was een misplaatste grap, verklaarde hij, en hij maakte vier jaar na dato alsnog zijn excuses.

VVD-fractievoorzitter Claire Martens zal Wijnants hebben geadviseerd op te stappen als ondervoorzitter. Haar co-captain moet geen voorzitter van het presidium zijn, aangezien dat orgaan juist boven de partijen moet staan. Als het dan over zaken als integriteit gaat, een onderwerp dat daar regelmatig aan bod komt, heeft de VVD alle schijn tegen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de VVD lelijk in het nieuws komt. Vorig jaar waren er al House of Cards-taferelen in Zuid vanwege het aanstellen van een VVD-bestuurder. Team Martens was hier wel voor te porren, maar de VVD-stadsdeelcommissieleden – met onder meer Ellis Mulder – niet. Persoonlijke belangen zaten elkaar in de weg, waardoor Stijn Nijssen de dupe werd en gezichtsverlies moest lijden in een beladen hoorzitting.

Het had allemaal voorkomen kunnen worden als de top van de VVD grip op de partij zou hebben. Had Mulder en Wijnants in 2019, 2020 of bij het onderzoek in 2021, met elkaar om de tafel gezet. Of had het gedaan voor of na de verkiezingen van 2022, toen kersverse partijleider Claire Martens ook van de kwestie op de hoogte was. Had Wijnants – blijkbaar een net iets te grote fan van de politieke dramaserie Borgen – erop gewezen dat zijn hersenspinsel buiten alle proporties was, met toen al een nederige excuses als gevolg, dan zou het met een sisser zijn afgelopen.

Maar in plaats daarvan koos de VVD-top ervoor om de leden niet dichter bij elkaar te brengen. De emoties liepen steeds hoger op, tot Mulders grote frustratie mag ze tot op de dag van vandaag het VVD-onderzoek niet inzien en ze voelde zich zelfs gedwongen om gesprekken op te nemen om bewijs te verzamelen dat het wél was gebeurd.

Mulder is door de VVD transparantie ontnomen, maar dat geldt net zo goed voor Wijnants. Het ‘grapje’ zal hem de rest van zijn politieke carrière achtervolgen. Niet alleen Mulder is daardoor slachtoffer, ook Wijnants is getekend door slecht leiderschap binnen de VVD.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? d.hielkema@parool.nl.

Meer horen? Luister ook eens naar onze podcast Amsterdam wereldstad: