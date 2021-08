De vakantiestraat zit de vakantie in de weg

Bent u niet op vakantie en leest u dit terwijl u onvrijwillig thuiszit? Hou u dan vast. Deze column is de vakantiestraat van de opiniestukken in deze krant.

Het begon zo. Normaal gesproken heeft de gemeente zoiets als de ‘leefstraat’. Zonder grap. Een straat die ‘tijdelijk wordt afgesloten voor (doorgaand) verkeer’ en ‘Amsterdammers de ruimte geeft om hun straat gezamenlijk tijdelijk anders in te richten’. Waarom bewoners dat zouden willen, wordt nergens op de website van gemeente Amsterdam van context voorzien. Maar ‘vanwege de coronamaatregelen is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor een leefstraat’.

Dus heeft de gemeente een nieuwe variant in het leven geroepen: de vakantiestraat. Zogenaamd bedoeld voor Amsterdammers die vanwege corona thuisblijven tijdens de zomer. Waarmee voorbij wordt gegaan aan Amsterdammers die überhaupt nooit op vakantie kunnen. Sterker nog, deze permanent thuisblijvende Amsterdammers hebben in de zomer hun eigen dynamiek en routes in de buurt. Maar deze straat staat hun vakantie in de weg.

De vakantiestraat mag om te beginnen tijdelijk, in het geval van mijn buurt 30 dagen, alle parkeerplekken opheffen. De straat wordt vervolgens volgezet met een aantal terrastafels, een opblaasbaar zwembad, beetje versieringen, plantjes, tapijtjes en tot slot, hoe anders, dranghekken aan de uiteinden. Je kunt er nog met zulke vrolijke letters een zeil met ‘vakantiestraat’ aan ophangen, een dranghek communiceert: hier mag je niet komen. In je eigen buurt. Als kind. Wiens waardevolste eigendom in de zomervakantie diezelfde buurt is.

Er zullen ongetwijfeld in Amsterdam en andere steden zeer succesvolle vakantiestraten zijn geweest. Bij ons niet. Om te beginnen is er helemaal niet zoiets als een programma of activiteitenlijst die communiceert wat er wanneer plaatsvindt. Met als resultaat dat dit jaar de vakantiestraat in onze buurt vrijwel permanent ongebruikt was.

Daarbij wonen wij naast een park met een pierenbadje en is het bij ons nog relatief goedkoop parkeren. Heel veel familie en vrienden van Amsterdammers die überhaupt nooit op vakantie kunnen, konden dit jaar opnieuw niet langskomen om de vakantie met elkaar door te brengen. Bovendien is onze speeltuin dit jaar ook nog eens vernieuwd en populairder dan ooit, juist ook onder kinderen en gezinnen van andere buurten. Die nu dus minder toegankelijk bij ons terecht konden.

Als je zo’n vakantiestraat wilt aanvragen, moet je wel door een enorme lijst aan verplichtingen en domme eisen. Eén daarvan is het ‘duidelijk maken dat dit een gezamenlijk initiatief is van alle bewoners en ondernemers in de buurt’. Maar hoe je dat moet uitleggen of hoe dat wordt gecontroleerd, staat nergens.

Hier mijn alternatief: zet voortaan de Vakantiestraat neer bij de Destructiedreef, tussen het Piekerplein en de Skeersteeg. En rij er met de Goede Bedoelingen Bulldozer overheen.

