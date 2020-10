De vakantie van de koning ging helaas niet over het bedrog van de Grieken

Er is nogal veel te doen over de vakantie van de koninklijke familie. Een hoop heen-en-weer-gevlieg, je kinderen moeten achterlaten, met je knieën tegen je rode baardje, tussen het burgervluchtgepeupel, weer naar Nederland moeten vliegen en daarna met een halve fles ouzo in je mik een verontschuldiging stamelen, dat is allemaal heel vervelend, maar ik was als Griekenlandkenner vooral heel erg teleurgesteld dat er een geweldige kans werd gemist om Nederlanders nu eens het ware verhaal over Griekenland te vertellen.

Veel mensen denken bijvoorbeeld dat iedere Griek zijn deur roze verft en dat daar dan vanzelf een tandeloze oma of een schurftige kat voor gaat zitten, maar dat is allemaal voor de toeristen. Op Griekse luchthavens doen ze net alsof ze niet in de gaten hebben dat u vier gedrogeerde jonge katjes in uw handbagage naar Nederland smokkelt, maar achter de schermen staan ze te juichen.

Niemand weet dat. De Grieken lachen ons uit. Weer een vliegtuig vol met gekken die een Griekse kat meenemen, die in Nederland meteen een gruwelijke oogziekte ontwikkelt. Als je in Amsterdam een kat met een witte korst om zijn oog ziet lopen dan weet je genoeg: poesos komt uit Santorini.

Wat ook niet veel mensen weten, is dat Grieken zelf geen feta op hun salade eten. Die leggen ze er expres op voor de Nederlanders. Feta is kaas voor wilsonbekwamen. Het is een kaas die erom vraagt heel hard te worden vertrapt. Ik ervaar feta als gestold residu. Wat wij onder uit een emmer schrapen, daar maken Grieken moedwillig hele vieze kaas van.

Woedend kan ik ook worden over het Nederlandse gelul over de Griekse tomaten. Akkoord, Italianen zijn het ergst. Die houden een tomaat vast alsof het hun eigen scrotum is, maar Grieken kunnen er ook wat van. Die presenteren de tomaat als iets wat God op zijn vrije zondag nog even snel in elkaar heeft geknutseld.

En Nederlanders trappen daarin. Let daar maar eens op. Nederlanders in Griekenland eten een tomaat en zeggen dan: “Eindelijk proef ik echt tomaat! Wat eet ik in Nederland dan eigenlijk?” Veel eerlijker zou het zijn als we een keer durven te zeggen: “Alweer vijf stukken natte komkommer en zes partjes half groene tomaat met een plak ingedroogde behangers­lijm erbovenop.”

Zo had ik mij de vakantie van de koning voorgesteld. Als een goed moment om het eens over dit bedrog te hebben. Maar helaas. Nu denkt nog steeds iedereen dat paprika gevuld met lauwe rijst een lekkernij is.

Nico Dijkshoorn schrijft twee keer per week een column voor Het Parool, en spreekt zijn bijdragen ook in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl