Ik zou met mijn vriend Hartjes naar het Verzetsmuseum, waar ze de vaste opstelling hadden vernieuwd.

We dronken eerst nog koffie bij café Koosje.

Ik vroeg hem wat hij vond van dat gedoe rond het woord verzetsheld.

“Mijn nummerplaten zijn gejat,” zei hij mistroostig. “Vlak voor kerst.”

En hij roerde nog mistroostiger met zijn lepeltje door zijn koffie verkeerd.

Hij heeft een oude Citroën.

“Gewoon losgerukt. Recht voor mijn deur.”

“Niemand iets gezien, zeker?”

“Nee,” zei Hartjes. Hij doopte zijn koekje in de koffie.

“En toen?” vroeg ik.

“Ik in paniek, want ik moest diezelfde dag nog naar Leeuwarden. Mijn buurman, je kent hem wel, die met die wietplanten, heeft me geholpen. Hij reed me naar een zaak in Zuidoost waar ze binnen vijf minuten twee nieuwe kentekenplaten voor me maakten.”

“Huh? Zo snel? Is dat wel legaal?”

Hartjes stak een duim op.

“En toen naar die kleine garage bij mij in de buurt. Die heb ik altijd gemeden, want mijn vader zei altijd dat je altijd naar de dealer van je automerk moet voor reparaties en zo.”

Ik herkende dat.

“Ook weer zo top,” zei Hartjes. “Daar werd ik geholpen door zo’n jonge monteur die de nieuwe platen er zo opzette. Met nog een extra anti-dievenschroef. Was ik nog op tijd in het noorden.”

“Wat moest je doen in Leeuwarden?”

“En ik hoefde niet eens af te rekenen,” zei Hartjes. Hij keek heel blij.

Ik verwachtte dat hij die twee mannen als helden zou benoemen, maar dat deed hij niet.

Hartjes haalde iets uit zijn jaszak en legde een plat pakje op tafel.

“De vader van mijn vader heeft nog een Engelse piloot in veiligheid gebracht,” zei hij. “Om op je vraag terug te komen.”

Dat had hij nooit verteld, maar Hartjes vertelde me wel meer niet. Dat hij het woord top gebruikte was me ook onbekend.

“Op de Veluwe?”

“Ja, er was zo’n Lancaster geraakt door Duits afweergeschut.”

“En?”

“Nou, het is niet zo’n spectaculair verhaal hoor. Het is allemaal goed afgelopen. Die piloot is na een paar weken verder geholpen en niemand is erachter gekomen.”

“Je grootvader is een vergeten held?”

Hartjes lachte.

“Alleen op zijn verjaardag en met heel veel jenever erin vertelde hij erover.”

“Oké,” zei ik. “Zullen we gaan?”

“Hier heb je een held,” zei Hartjes, en schoof het platte pakje naar me toe. “Nog voor je verjaardag.”

Ik scheurde het papier ervan af. Een cd.

Tom Petty and the Heartbreakers Live at the Fillmore 1997.

“Uit Leeuwarden meegenomen?”

“Ik heb Fietje op zijn muziek leren kennen,” zei hij. “Deze is net uit. Heel mooi.”

Fietje was zijn vrouw. In de jaren dat Hartjes uit mijn leven verdween is ze overleden. Ook daar vertelt hij niet over.

“Met de mooiste uitvoering van Knockin’ On Heaven’s Door,” zei Hartjes. “Maar niet te hard draaien.”

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.