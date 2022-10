De uitgezaaide prostaatkanker bleek ongeneeslijk: ‘Die kuthormonen’

Ivan Wolffers was mijn hoop. Zijn naam viel onmiddellijk op de dag dat iemand van wie ik veel hou dezelfde diagnose kreeg als hij. De diagnose met die ene beginletter die niemand wil horen. Dus monterde ik hem op. “Ivan Wolffers heeft het ook. Al heel lang. We kunnen tijd rekken.”

Dat kon inderdaad. Hoewel de uitgezaaide prostaatkanker ongeneeslijk bleek en artsen over ‘palliatieve behandeling’ spraken, bleek palliatief lang te kunnen duren. In Wolffers’ geval bijna twintig jaar.

Mijn dierbare kreeg bestraling. Daarop volgde flinke pillentherapie. Pillen die opvliegers veroorzaakten en de tranen gemakkelijk hun weg lieten vinden in de plooien van zijn ogen. “Die kuthormonen,” blies hij dan.

Al jarenlang leven we van onderzoek naar uitslag naar doktersgesprek. Elke paar maanden kan er slecht nieuws komen. Het Damocleszwaard zweeft door de lucht. Ooit gaat het vallen. Maar tot die tijd ademen we respijt.

En almaar noemden we de naam van de arts die dit ook meemaakte. Hij was er nog!

Wolffers schreef intussen prachtig over zijn ziekte. Ik denk vaak aan fijne zinnen als: ‘De belangrijkste gezondheidstip die ik je kan meegeven is dat je moet voorkomen dat je er al niet meer bent voor je je laatste adem hebt uitgeblazen.’

Wolffers was er. In boeken, interviews, tweets. Maar onlangs twitterde hij: “Dit weekend zette ik een allerlaatste punt in mijn allerlaatste boek.”

Uitgerekend nu zat ik in het ziekenhuis tegenover een dokter. Er waren stijgende waardes waardoor er een algemene scan en een botscan gemaakt dienden te worden. “Word ik lekker radioactief van,” grijnsde mijn dierbare. Enkele dagen na het onderzoek opende hij zijn medisch dossier. We probeerden wijs te worden uit alle hocuspocustermen. Er waren geen uitzaaiingen bijgekomen, toch? Het zag er goed uit, toch? Toch?

Het zag er goed uit. Opnieuw respijt.

Intussen tweette Wolffers. “Mijn lief en ik lagen om twee uur ’s nachts tegen elkaar gedrukt te praten toen het woord euthanasie viel. Vanuit het donker klonk een stem die ‘heee’ zei. We schrokken en na een diepe stilte volgde ‘Siri ontgrendelen’. Wij konden niet meer stoppen met lachen.”

Er werd gelachen. Maar de hoop was stervende. Ik wilde hem een berichtje sturen. Ik dorst het niet. Die man had wel wat anders aan zijn hoofd.

Afgelopen weekend schreef zijn vrouw Marion Bloem: “Kan niet slapen. Ivan zet Steely Dan op, zoals vroeger op reis, ik zie hem ‘swingen’ met zijn fragiele lijf net boven het dekbed en spring uit bed, dans mee, in ondergoed rond het bed, hij onder de elektrische deken met hoofd, nek, schouders en linkerarm erbovenuit, blije ogen.”

Ik zie ze voor me, die blije ogen en lees Wolffers’ woorden weer: “Als je mijn tranen ziet weet dan dat ze niet van verdriet zijn, maar van geluk en ontroering omdat het leven zo gul voor me was.”

Dan snap ik: Ivan Wolffers is nog steeds mijn hoop. Want als je dan toch die laatste punt moet zetten, dan met zoveel liefde alsjeblieft.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

