De Uefa draait Nederlands voetbal een loer

De coronacrisis maakt steeds duidelijker op wat voor een bedenkelijk niveau het topvoetbal wordt geleid. Neem KNVB-directeur Eric Gudde, die consequent weigerde om de bekerfinale Feyenoord – FC Utrecht te organiseren, waardoor Nederland als enige land in Europa niet om de traditionele hoofdprijs heeft gespeeld.

Net als FC Utrecht tekende ook AZ bij de Uefa protest aan tegen de keuzes die de KNVB inzake de Europese deelnames had gemaakt. Vooral AZ werd daardoor steeds meer onderdeel van een curieus politiek spel. Met niet alleen nadelige gevolgen voor de Alkmaarders, maar ook voor het totale Nederlandse voetbal.

Deze week etaleerde Uefa-bestuurslid Michael van Praag in het AD zijn gekrenkte ego en meldde: “Het zegt alles dat de Uefa niet eens formeel op de actie van AZ gereageerd heeft, maar gewoon de loting heeft uitgevoerd voor de voorrondes. Ze vonden het een non-story, blijkbaar.”

Intussen leert de realiteit dat deze radiostilte wel degelijk strategisch was. Alleen bij een reactie van de Uefa kon AZ bij het internationaal sportgerechtshof CAS in hoger beroep gaan, omdat het CAS alleen uitspraken van de internationale federaties in behandeling neemt en niet die van de nationale bonden.

Door te zwijgen, voorkwam de Uefa dat AZ de troef van een hoger beroep kon uitspelen, omdat er formeel sprake bleef van een door de KNVB genomen besluit.

Intussen is algemeen bekend dat als Olympique Lyon de Champions League NIET wint, Ajax automatisch geplaatst is voor de groepsfase van dit toernooi. Daarentegen is over het hoofd gezien dat door op maandag te loten, in plaats van op woensdag, AZ plaatsing voor de groepsfase van de Europa League is ontnomen.

In de 36 uur na de loting zouden Manchester United, Shakthar Donetsk, Sevilla en Inter Milaan zich voor de halve finales van de Europa League plaatsen. Omdat ze alle vier ook al verzekerd zijn van deelname aan de komende Champions League zouden de nummers twee uit Turkije en Nederland (Besiktas en AZ) doorschuiven van de tweede voorronde Champions League naar de derde kwalificatiefase. Bij verlies zou AZ toch direct voor de groepsfase van de Europa League zijn geplaatst en daarmee verzekerd zijn van 3 tot 6 miljoen euro. Desondanks besloot de Uefa vast te houden aan de uitslag van de maandag verrichte loting.

Terwijl Ajax bij uitschakeling van Lyon ten minste 40 miljoen euro incasseert, loopt het in de eredivisie gelijk geëindigde AZ nog altijd het risico met nul euro genoegen te moeten nemen, omdat bij verlies tegen Viktoria Plzen en daarna in de Europa Leaguevoorronde de club er overal uitligt. In dat geval kunnen er ook geen punten worden gescoord voor de Uefa-coëfficiëntenlijst, op basis waarvan het aantal deelnemers per land wordt bepaald.

Maar van de KNVB en Van Praag geen woord. Het kan allemaal in de soap die topvoetbal heet.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport.

Reageren? j.degroot@parool.nl.