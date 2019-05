De tweet van Michael van Praag was ridicuul

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen uit de voetbalwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

1 juni 2019: een 5 voor Michael van Praag

Van Praag is zo’n volbloed bestuurder aan wie je geen hekel kunt hebben. Zie hem genietend de ronde maken in een volle eetzaal: bij elke tafel even stilstaan, handen schudden, zo nodig een kwinkslag die het ­ordinaire net niet te boven komt, glimlachend rondkijkend op zoek naar nog belangrijker mensen die een contactmoment met hem verdienen.

Hij heeft zelfspot genoeg als de zelfspot onderdeel blijft van de totale Michael van Praag. Heel af en toe is het zoeken naar zelfspot. Dan dreigt de totale Michael een tikkie voor lul te staan en dat verdraagt het ego van de geboren bestuurder dan weer niet.

Ik houd niet van het woord bubbel, maar toen Van Praag om zich heen ging slaan na zijn kierewiettweet over het stadion van Bakoe, slaagde hij er niet in uit de plastic wanden van zijn bobobubbel te breken. ‘Indrukwekkend’ noemde hij het lege stadion van Bakoe, waarvan hij een foto op Twitter zette. Hij vond het gemeen dat de mensen hem erover aanvielen, omdat hij de foto ver voor aanvang van de wedstrijd had gemaakt.

Tweet stadion Baku 19.41 Ned tijd dat is 1 uur 19 min vóór wedstrijd. Natuurlijk dus nog leeg. Ja Indrukwekkend stadion. Mag ik dat vinden? Als Max Verstappen F1 in Baku rijdt hoor je niemand. Als UEFA er iets organiseert is het fout en word ik weggehoond. Hypocrisie ten top. pic.twitter.com/ydUAnTjU9C Michael van Praag

Natuurlijk was het stadion toen leeg. Dat het later niet veel voller zou raken, liet hij achterwege. Ook het argument dat als Max Verstappen ging racen in Bakoe je er niemand over hoorde, sneed geen hout. Als een Armeense coureur niet zou worden toegelaten in Azerbeidzjan –misschien stond die man wel bovenaan in het klassement van de Formule 1 – dan zou de hel losbreken.

Een van Arsenals beste voetballers werd zo dreigend bejegend door het Kuifjeland, gelegen in het spookachtige Transkaukasië, dat Mkhitaryan het veiliger achtte niet te gaan voetballen tussen de bergruggen achter de Oeral. Voordat je het weet, lig je jarenlang op vierduizend meter hoogte vanuit een tent naar wilde gemzen te koekeloeren, terwijl ergens beneden maar geen overeenstemming kan worden bereikt over de hoogte van het losgeld.

‘In Azerbeidzjan ­leven ook mensen. En die houden ook van voetbal,’ luidde het antwoord van Van Praag op de talloze ­gerechtvaardigde verwijten van hypocrisie aan de Uefa. Deze wedstrijd had nooit mogen worden ­gespeeld. Die context maakte Van Praags tweet ­ridicuul.

Michael van Praag Beeld BSR Agency

1 juni 2019: een 4 voor John Stegeman

De grootste rivaal van Go Ahead is PEC. Eén dag nadat Stegeman promotie naar de eredivisie was mis­gelopen, maakte de trainer bekend over te stappen naar de eredivisie. De nieuwe club heet PEC. Terwijl zijn spelers met 3-2 en 4-3 voor kwamen, zat Stegeman op de bank het persbericht voor te bereiden waarin hij zijn transfer zou bekendmaken. In de ­euforie van de promotie zou hij het doen, dacht hij. Dan trok het minder aandacht. Verslapte de concentratie? Lette hij even niet op? RKC won ten slotte, waarmee trainer Fred Grim twee wedstrijden tegen PEC afdwong. Ik weet wie er gaat winnen straks.

John Stegeman Beeld BSR AGENCY / SOCCRATES

1 juni 2019: een 8 voor Sarina Wiegman

De meisjes van Oranje zijn alomtegenwoordig op de ‘socials’. Andrélon voert actie met het Nederlandse vrouwenteam. Ik ben benieuwd naar de omvang van de deal. Andrélon is van Unilever, een miljarden­bedrijf. Wordt het geen tijd de vrouwen los te maken van de ING? Zou de KNVB niet veel beter een aparte sponsor kunnen werven voor het vrouwenteam? Bij de hoofdsponsor zijn ze een boedelbakje. Unilever zou mooi zijn. Commercieel zit er meer in bij die ­meiden.

Sarina Wiegman van het Nederlands vrouwenelftal Beeld ANP

31 mei 2019: een 8+ voor Fred Grim

Dat RKC is gepromoveerd naar de eredivisie dankt het aan interessant, aanvallend voetbal. Sinds hij in 2012 de finale van het NextGentoernooi bereikte, nadat hij met de A1 van Ajax twee keer kampioen was geworden, weet ik dat Fred Grim een goede trainer is. Als dank werd hij eruit geknikkerd door Bergkamp, Jonk en Jongkind, die op De Toekomst, niet geholpen door kennis of kunde en gesteund door de agressieve en kwaadaardige journalistiek van De Telegraaf, uit naam van Cruijff erin slaagden een enorme puinhoop te creëren. Grim werd trainer van ­Almere City, waar hij een Bronzen Stier en een periodetitel wist te winnen, en passant Vincent Janssen aan een transfer helpend. Terwijl Jonk inmiddels voor Jantje Smit werkt, gebruikte Grim de talenten van Dylan Seys, Stijn Spierings, Anas Tahiri en Emil Hansson optimaal en bereikte de eredivisie.

Fred Grim (links) Beeld VI Images

29 mei 2019: een 8 voor Anwar el Ghazi

Frank Lampard had nog niet verloren van Aston Villa in de finale voor een plek in de Premier League of de geruchten over zijn opvolging van Maurizio Sarri bij Chelsea begonnen rond te fladderen als zwaluwen in een lagedrukgebied (Of als metaforen in het werk van Marsman: ‘De morgenlucht is een bezoedeld kleed/een bladzij met een ezelsoor’). Dus Lampard verliest de play-off van het team van El Ghazi en hij is meteen in de race bij Chelsea. Gekke wereld.

El Ghazi speelde goed in de halve ­finale tegen West Brom, tegen Derby bekroonde hij zijn comeback met een kopdoelpunt, nadat hij zijn tegenstander behoorlijk had overklast. Weer zo’n voetballer die tijd nodig had om het zinnebeeldige kwartje te laten vallen. Mocht Villa hem kopen van Lille, dan kan hij doorbreken in de Premier League.

Anwar el Ghazi Beeld Getty Images

28 mei 2019: Edwin van der Sar: 6-

Van der Sar vond het ‘erg vervelend’ voor de toeschouwers dat de wedstrijd tussen Ajax O19 en Feyenoord O19 niet kon worden uitgespeeld. Sorry, maar ik was allang weg toen het sein tot staken werd gegeven. Voor crimineel spektakel heb ik Netflix. De situatie was een half uur voor het begin van de wedstrijd al enigszins surrealistisch. Bij het hek naar De Toekomst stond een aantal nauwelijks tot niet geïnstrueerde beveiligers. In het kassahok één overspannen man. Toen ik mijn perskaart toonde bleek dat de beveiliger nog nooit zoiets had gezien. Zijn baas ook niet. Een Ajaxsteward liet me binnen. Net op tijd, zeg. Op het middenveld liep een lange blonde jongen naast wie ik had gestaan tijdens Sparta O19-Ajax O19, Wouter Burger. Een box-to-box-speler die we terug gaan zien in Feyenoord 1.

25 mei 2019: Naci Ünüvar: 9

Ver in de tweede helft, de zon was al aan het zakken, kreeg ik in de gaten dat ik naast een groepje spelers van Feyenoord O19 stond. We keken naar Sparta O19-Ajax O19. Soms doe ik iets geks, dan rijd ik bijvoorbeeld op een woensdag in de spits over de A4 naar Rotterdam en zoek me rot naar een sportpark dat Nieuw Terbregge heet. “Gewoon langs het vliegveld rijden en steeds maar rechtdoor, dan steek je af,” had Hugo Borst gezegd. Enfin, genoeg geklaagd.

Dat die spelers van Feyenoord daar stonden, vond ik mooi. Vanmiddag vechten ze op De Toekomst voor hun laatste kans op het kampioenschap en dit was hun laatste kans om de tegenstander te observeren. Ze zagen dat Ajax met maar vier spelers van 18 jaar was gekomen. De rest was van 2002 of 2003. Ünüvar wordt half juni 16 jaar oud. Ik heb het elftal dit seizoen een keer of zes zien spelen, waaronder twee heel slechte wedstrijden tegen het AZ van Maxim Gullit. Op deze late voorjaarsmiddag voetbalden ze ook niet geweldig, maar met meer dan de helft van het Oranje O17 dat zondagmiddag Europees kampioen was geworden, viel er hoopgevend veel individueel talent te bewonderen. Vooral Ünüvar, die donderdag een contract heeft getekend, is een jongen die voor het eerst sinds 2017 weer extra mensen naar de velden zal trekken. Hij maakte de 0-1 door pijlsnel weg te sprinten, de bal over de uitkomende keeper te liften, te controleren met de schouder en binnen te tikken. Zijn tweede doelpunt was een vrije trap, die hij in de laatste ­minuut geraffineerd met binnenkant rechts laag langs het muurtje schoof. De spelers van Feyenoord dachten niet dat hij makkelijk zou zijn uit te schakelen. In drie dagen tijd besliste Ünüvar twee sleutelwedstrijden: een EK-finale en deze tegen Sparta.

Ajax A1, overigens met lichte disciplineproblemen, heeft het kampioenschap nu weer in eigen hand. Bij Sparta deden talentvolle voetballers mee, afkomstig uit een goede jeugdopleiding. Toch zijn er mensen bij de club die de jeugdopleiding willen afschaffen. Onlangs sprak ook Robert Eenhoorn van AZ zich in die richting uit. Goed opleiden kost veel geld. Waarom zou je dat uitgeven als jaar in jaar uit de topclubs kersen komen plukken? Dat is een zorgwekkende situatie. Helaas kan de KNVB er niks aan doen. De grote clubs maken alles uit op dit vlak.

Naci Ünüvar Beeld BSR Agency

25 mei 2019: Arsène Wenger: 8

Wenger vertelde aan The Guardian goed te leven in zijn zwarte gat. Of dat waar is, weten we natuurlijk niet. De man is veertig jaar lang trainer geweest.

Interessant vond ik dat hij al aan het eind van de ­jaren tachtig computerprogramma’s ontwierp om de fysieke en technische voortgang van zijn spelers in kaart te brengen. Nu heeft hij geïnvesteerd in een chip die tegen de schoen van een speler wordt geplakt, het meest geavanceerde meetinstrument op de markt. Welke Nederlandse trainer zou er als eerste mee gaan werken? Ik denk Sarina Wiegman, vooruitstrevender dan wie ook in deze polder.

Arsène Wenger Beeld BSR Agency

25 mei 2019: Marten de Roon: 8

Morgen Atalanta-Sassuolo. Als Atalanta wint, worden ze derde, een prachtige prestatie. Ik zag Marten de Roon zondag tegen Juventus. Hij was een van de beste ­spelers op het veld. Kost tussen de 20 en 25 miljoen euro. Ideale opvolger van Lasse Schöne.

Marten De Roon Beeld Getty Images for Lega Serie A

24 mei 2019: Ada Hegerberg: 9

Dat Hegerberg de beste voetbalster van de ­wereld is, staat buiten kijf. In de Europese competities speelde 46 wedstrijden, waarin ze 44 keer scoorde. Het meisje is pas 23 jaar, hè. In de 208 competitiewedstrijden die ze tot nu toe ­afwerkte, waarvan de laatste vier jaar in Lyon, maakte ze 211 doelpunten. Wie haar vorige week Barcelona zag verslaan in de Champions League­finale, zal niet twijfelen aan haar status van superster. Ze voetbalt op het niveau van Martha en Hamm. Iemand mailde me dat ze hem sterk aan Marco van Basten deed denken. Het is natuurlijk ontzettend spijtig dat dit kanon niet meedoet aan het WK. Ze heeft er geen trek meer in door de Baudets van de Noorse voetbalbond te worden behandeld als tweederangs sportvrouw. Gelijk heeft ze. Hegerberg is groter dan Noorwegen.

Ada Hegerberg Beeld Getty Images

23 mei 2019: Martin Ødegaard: 8

Toen hij 16 was en een hype, ergerde ik me aan die jongen met zijn praatjes en zijn foto’s met ­Zidane. Dat was in 2015. Hij haalde het eerste één keer en zat in het tweede onder Zidane vooral op de bank. Intussen is Zidane terug bij Real en hoewel Ødegaard heeft gezegd dat die terugkeer mooi is voor Madrid, is het de vraag of dat ook voor hem geldt. Volgens Bryan Linssen is zijn teamgenoot al veel te goed voor Ajax en moet hij naar Madrid gaan. Bryan gebruikt grote woorden, vermoedelijk om een gebrek aan lengte te compenseren. Ook de agent van Ødegaard weet dat Ajax op dit moment de beste stap is voor zijn speler. Ik hoop dat de Noor goed heeft opgelet bij het meeverdedigen van Ziyech. Dat is een verbeterpunt.

Martin Odegaard Beeld BSR Agency

22 mei 2019: Henrikh Mkhitaryan: 8

Mkhitaryan, middenvelder van Arsenal, mag niet meedoen in de Europa Leaguefinale van 2019. De veiligheid van de Armeniër loopt ­gevaar in Azerbeidzjan. Dus omdat twee dwergstaten aan de rand van het heelal elkaar al zevenduizend jaar een gebied betwisten waar wij niet dood gevonden willen worden, moet ­Arsenal het tegen Chelsea zonder zijn middenveldmotor doen. Dat de Uefa hier niks tegen doet, zegt alles over de integriteit, de visie en de besluitvaardigheid van de overkoepelende bond. De Uefa had tegen de organisatie in ­Bakoe moeten zeggen: Mkhitaryan doet mee. Wordt hem een haar gekrenkt, dan maakt Azerbeidzjan niet langer deel uit van de internationale voetbalwereld. Nog beter: Arsenal en Chelsea hadden samen kunnen optrekken in een weigering naar Bakoe te komen. Dat ze daar toch gaan voetballen, zegt veel over het ­cynisme en opportunisme van de clubs.

Henrikh Mkhitaryan Beeld Getty Images

21 mei 2019: Thierry Henry: 9+

Ik zou een stukje schrijven, onderwerpen zat: Oranje O17, Ada Hederberg, Marten de Roon, Jaap de Groot, wie weet, totdat ik op een filmpje van de BBC stuitte. Gareth Southgate, Peter Crouch, Jermaine Jenas, Danny Rose en Thierry Henry die onder de hashtag ARoyalTeamTalk, in een kleedkamer bijeenkomen om over psychische problemen te praten. O ja, en Prins William was er ook bij. Plus een paar oudere voetbalfans die aan depressies en angstaanvallen hadden geleden, of leden. Hoe zij keken toen de voetballers het veld betraden. Ik heb nooit zo’n intense clip gezien. De tussenshots als Peter Crouch vertelt dat hij huilend in bed lag omdat hij er net als andere kinderen wilde uitzien. Wie het woord verbinden gebruikt wil ik doodslaan. Dat is dan mijn mental health problem. De BBC verbond op geniale wijze.

Thierry Henry (rechts) Beeld REUTERS

18 mei 2019: Hakim Ziyech: 9

Nu zelfs de politiek zich uitspreekt voor het blijven van Hakim Ziyech, wat me een unieke wending lijkt –hebben leden van de Tweede Kamer zich ooit uitgesproken voor het thuisblijven van Abe Lenstra toen Fiorentina hem de blanco cheque bood? – ligt het voor de hand af te wegen of de kans aanwezig is.

Ziyech verdient bij Ajax wat Vertonghen en Alder­weireld ongeveer bij Spurs krijgen. Voor het geld hoeft hij niet naar een subtopper in Engeland. Een

financiële sprong voorwaarts kan alleen een transfer naar de absolute top hem brengen: dus niet naar AS Roma of Dortmund. En vooralsnog heeft die absolute top zich niet gemeld.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Ajax een transfer van Ziyech en Van de Beek zal blokkeren,

gezien de belofte van de directie de selectie niet te

laten leegplukken. De Jong is al weg, De Ligt en Neres staan op de rand van een vertrek. Voor Van de Beek zal gelden dat mocht Ajax hem tegen willen houden, men hem zal moeten belonen met een opwaardering van zijn contract naar het niveau van Ziyech, Blind en Tadic. Anders is het vals. Stel je voor: Bergwijn komt naar Ajax om te schitteren in een voorhoede naast Tadic en Ziyech. Daarachter Donny van de Beek, Carel Eiting en Noussair Mazraoui. Blind,

Tagliafico, Veltman en een of andere obscure Argentijn, of de rechter centrale verdediger van Lyon,

Denayer. Die is goed! Onana op goal. Op zijn sloffen haalt Ajax de groepsfase van de Champions League weer. Kijkcijfers blijven maar stijgen. Niet alleen Amsterdam maar heel Nederland verheugt zich. Ik weet dat: toen ik zondag de Bas Paauwe-zaal van De Kuip betrad wilden er vijf hele grote, sterke Rotterdammers met me op de foto. Ik kon geen nee zeggen, om voor de hand liggende redenen. De sterkste fluisterde in mijn oor dat hij hoopte dat Ajax kampioen zou worden. Ik zei dat hij dat beter niet hardop kon zeggen. “Waarom denk je dat ik fluister?” zei hij.

Hakim Ziyech Beeld BSR Agency

18 mei 2019: Florentino Perez: 5

Wat wil Perez, de president van Real Madrid, nu

eigenlijk? Laatst schreef ik iets over de verbazing­wekkende Luka Jovic. Dat hij zo snel en tweebenig was en hoe goed hij kon koppen. Dat Madrid hem wil hebben, begrijp ik. Zestig miljoen gaat Perez voor de Serviër betalen en dat is geen cent te veel.

Ook tactisch gezien lijkt het een slimme zet:

Benzema krijgt een nieuwe Ronaldo naast zich om zijn efficiënte loopacties omheen te weven. Hazard daar schuin links achter kan ik ook volgen, hoewel het de doodsteek is voor de eigen opleiding als Isco en Asensio weer op de bank belanden. En de pas nog bejubelde Vinícius? In de verhuur? Dat de schrokop uit Madrid dan ook nog eens Neymar wil opvreten, toont een vorm van voetbalboulimia waar niet alleen de patiënt zelf van moet overgeven.

Florentino Perez Beeld REUTERS

18 mei 2019: Ousmane Dembélé : 8

The Bleacher Report publiceerde een mooi filmpje over Abdelhak Nouri, waarin onder anderen Justin Kluivert en Ousmane Dembélé optreden. De laatste tijd verrijken Amerikaanse media de voetbalwereld: de New York Times met Rory Smith, The Players

Tribune met hun baanbrekende interviews en het Bleacher Report van Ted Turner: hoofdkantoor in San Francisco. Ook de voetbalwereld wordt steeds kleiner. Amerika zit bovenop het nieuws.

Ousmane Dembele Beeld BSR Agency

17 mei 2019: een 9 voor Matthijs de Ligt

Volgens mij was het na een maand van haar burgemeesterschap dat Femke Halsema op bezoek ging bij de familie Nouri aan de Aalbersestraat. Er werd niet met bier gegooid en men stak geen vuurwerk af. Even over dat eeuwige vuurwerk: twee weken geleden zag ik na afloop van Liverpool-Barcelona een indrukwekkende uiting van supportersvreugde door de Kop. Geen spoortje vuurwerk gezien.

Met Halsema heb ik niet te doen, daarvoor is zij een te sterke vrouw en Matthijs een veel te goede keeper. Het ging redelijk relaxed op het Museumplein, behalve dan het gebruik van een vol blikje bier als aanvalswapen. Hopelijk staat die lamzak frontaal op camera. Voordat de ceremonie begon, zag ik op televisie Mohammed Nouri praten met Femke Halsema. Het zag eruit als een gesprek tussen mensen die elkaar al langer kennen.

Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt met de schaal Beeld ANP

16 mei 2019: een 9 voor Erik ten Hag

Opnieuw reageerde Ten Hag relaxed en volwassen na het behalen van het kampioenschap. Hans Kraaij vroeg waarom hij niet ging ‘cashen’ in het buitenland. Alsof bij Ajax niks te verdienen valt. Vraag even aan Tadic, Ziyech en Blind wat er elke maand op hun rekening wordt bij­geschreven. Marc Overmars heeft onlangs bijgetekend. Zou het niet voor de hand liggen dat hij Ten Hag opwaardeert met een nieuw contract? Dan casht Erik gewoon in Amsterdam. Vaak zijn het trouwens aanhangers en oud-spelers van Feyenoord die vinden dat Ten Hag moet cashen in het buitenland. Zijn zij mooi van hem af. Zouden zij echt denken dat Frenkie de Jong bij Barcelona gaat voetballen om te cashen in het buitenland? Ten Hag lijkt me iemand die graag iets opbouwt. Liever wacht hij nog even op Bergwijn.

Erik ten Hag Beeld BSR Agency

14 mei 2019: een 6- voor John de Jong

Ik zag een tweet met een uitspraak van John de Jong, technisch directeur van PSV. ‘Wij verkopen Steven Bergwijn NIET aan Ajax. Niet voor 30 miljoen, niet voor 40, niet voor 50, 60, 70 miljoen of nog meer. Het antwoord blijft: NEE.’

Het gebruik van de hoofdletters is significant. PSV stelt zich loeihard op, tot vreugde van de achterban. Nu ben ik de technisch directeur van Inter Milaan en iemand leest me dit bericht voor. (Inter is naast Ajax de meest serieuze kandidaat in de markt voor Bergwijn.) Ik glimlach om de emotionele liquidatie van een bieder door de verkopende partij. In plaats van de prijs op te drijven door een paar keer van Amsterdam naar Milaan te wijzen en weer terug, verzwakt PSV zijn onderhandelingspositie. Mijn ­eerste bod namens Inter bedraagt 21 miljoen.

John de Jong Beeld Edwin van Zandvoort/Soccrates

14 mei 2019: een 9+ voor Robin van Persie

Terwijl Ajax in de Arena kampioen werd, zat ik in de Kuip bij de afscheidswedstrijd van Robin van Persie. Het leek een opoffering, maar later die avond zou ik Van Bommel tegenkomen in Rotterdam. Dat was pas echt doorbijten uit respect voor een groot voetballer. Niet alle ex-voetballers kregen het respect dat ze verdienden. Van Basten werd uitgefloten en zijn toespraak overstemd door de aubade die ook de aanhangers van Manchester United blijven brengen als ze tegen Arsenal spelen. ‘Ooh, Robin van Persie’. Robin was zichtbaar versleten en nog altijd de beste voetballer op het veld. Dat ze bij Feyenoord niet ophouden te denken het publiek te vermaken met een lied van Lee Towers, zegt misschien niets over de voetbalvisie van de leiding, maar geruster op de toekomst zou ik er niet van worden.

Robin van Persie Beeld BSR Agency

11 mei 2019: een 4 voor Gerd Müller

Op de eerste plaats in de lijst van ergste verloren wedstrijden in de voetbalgeschiedenis staat de WK-finale van 1974. Het was zo erg dat ik maanden later, bij de première van de WK-film van Maarten de Vos in de City, nog altijd hoopte dat Rep die bal erin zou schieten. Weer niet. Ajax-Tottenham Hotspur staat op de tweede plaats. Genoeg daarover. Op drie staat Oostenrijk-Nederland (3-2) in 1957, na een 0-2 ruststand door twee goals van Noud van Melis. Toen heb ik drie kwartier verschrikkelijk gehuild. Op vier de halve finale 1998 tegen Brazilië. Toen heeft mijn dochter drie kwartier verschrikkelijk gehuild. Op vijf, ex aequo, staan Milan-Ajax 2003 (3-2), Argentinië-Nederland 1978 (3-1) en Nederland-Brazilië 1994 (2-3). Ik herinner me geen tranen meer.

Gerd Muller

11 mei 2019: een 9 voor Matthijs de Ligt

Het woord trots wordt vaak misbruikt. Ik ben niet trots op Ajax, of op wat ze hebben bereikt. Wij waren slechts toeschouwers, geen deelnemer. De trots gunnen we de spelers die ons zoveel wedstrijden in een roes van dankbare gelukzaligheid hebben gebracht. Zo vaak zullen we het in het café, in huis­kamers, op straat – en de kinderen op het schoolplein en in de klas – nog hebben over een elftal dat het voetbal opnieuw leek te hebben uitgevonden.

Er staan vier Engelse ploegen in twee Europese ­finales. Onze felicitaties gaan uit naar stadions van miljarden, naar honderden miljoenen per jaar aan tv-rechten, aan de transfer fees van Mino Raiola, aan de salarissen. Gefeliciteerd, miljardairs.

Maar Ajax zal worden herinnerd om het voetbal, om de essentie. Miljoenen kinderen weten nu wie Matthijs de Ligt is, kennen de namen van Frenkie, Donny en Hakim. De voetballers mogen daar trots op zijn, wij zijn alleen maar dankbaar.

Matthijs de Ligt Beeld BSR Agency

11 mei 2019: een 4 voor Lucas Moura

Van Céline heb ik altijd beweerd dat zijn antisemitisme mijn bewondering voor zijn schrijverschap niet in de weg stond. Céline had dan ook niet drie keer gescoord tegen Ajax in een halve finale om de Cham­pions League. Bij Moura heb ik er geen probleem mee dit principe overboord te gooien. Die gast is een aanhanger van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die over een lid van het parlement zei dat ze het niet verdiende te worden verkracht, omdat ze te lelijk was. Zijn ideeën over homoseksualiteit zijn bekend: hij heeft liever dat zijn zoon omkomt bij een auto-ongeluk dan dat hij thuis komt vertellen homo te zijn. In Brazilië zijn in de afgelopen jaren, ook in naam van Lucas Moura, meer dan vierhonderd homo’s en transgenders vermoord.

In 1958 moest Pelé op de bank beginnen van het Braziliaanse elftal, omdat hij te zwart was. Vanaf de kwartfinale schoot hij zijn land ten slotte naar de ­wereldtitel. Het heeft weinig invloed gehad. Bolsonaro, de held van Moura, betoogde dat veel Afro-Brazilianen zich niet zouden mogen voortplanten. “Bolso­naro is geen racist, want als hij een racist was, zat hij wel in de gevangenis,” aldus Moura over zijn president. Bolsonaro versoepelde de wapenwet in zijn land en gaf het leger weer toestemming om het militaire regime uit de jaren zestig te herdenken. Over de tienduizenden die in die periode zijn gemarteld, zei hij dat het een fout was geweest. Ze hadden ze beter kunnen vermoorden. Ik denk niet dat ik op 1 juni naar de finale kijk.

Lucas Moura Beeld BSR Agency

10 mei 2019: een 8 voor Joël Veltman

Veltman had ik liever in de basis zien staan, met Mazraoui op het middenveld. Dat gezegd hebbende, achteraf, geef ik toe de wedstrijd nog niet te hebben verwerkt. Evenmin als de voorbeschouwing van Valentijn Driessen van De Telegraaf, die ervoor pleitte om Lucas Moura niet te dekken, want die scoorde nooit. Hij had de hattrick van half april tegen Huddersfield kennelijk over het hoofd gezien.

Het deed me deugd om Christian Eriksen na afloop te horen zeggen dat Ajax de beter voetballende ploeg was geweest. Dat de Spurs het op mentaliteit hadden gewonnen. Het was een van de treurige aspecten van de nederlaag: dat Tottenham met al die buitenlanders in hun team een ouderwets Engelse vechtploeg is gebleven. Alleen Eriksen zou bij Ajax op het middenveld mee mogen doen. Liverpool gaat er vermoedelijk gehakt van maken.

Joël Veltman Beeld AFP

9 mei 2019: een 9 voor Hakim Ziyech

Het is twee uur ’s nachts en ik kan niet slapen. Net naar het filmpje met Ziyech gekeken. Hij slaapt ook niet, denkend aan die twee keer dat hij het eindpunt in de combinatie was en dat hij net naast schoot. En even later op de paal.

Matthijs de Ligt slaapt niet. De aanval van ­Tottenham ­Hotspur in de laatste minuut gaat steeds door zijn hoofd. Of aanval? Het waren nauwelijks aanvallen te noemen van Tottenham. Ze zetten een lantaarnpaal voorin en mikten alles op de lampenkap. Voetballen was het niet: het was een soort powerplay waar ik eigenlijk op neerkijk.

Schöne slaapt ook niet. Hij vraagt zich obsessief af wat hij precies deed toen Onana de bal voor het oprapen had. Ik kijk het filmpje met Ziyech terug en ik hoop dat hij bij Ajax blijft.

Hakim Ziyech en Dusan Tadic Beeld BSR Agency

8 mei 2019: een 9+ voor Frenkie de Jong

Die lach van Frenkie heeft in al zijn aanstekelijkheid een hoog fuck you-gehalte. Zo lacht een jongen uit Arkel aan wie zojuist iemand het begrip ‘vliegschaamte’ heeft uitgelegd. Of aan wie is gevraagd of hij de tatoeage van een tijger op zijn rug wil. Frenkie lachen. “Een tijger? Serieus?”

Met de doorbraak van de jonge voetballers bij Ajax zien we een kentering in de cultuur van de tatoeage.

De tatoeage heeft zo te zien zijn langste tijd gehad. De tatoeage schittert door afwezigheid bij Mazraoui, Onana, De Jong, De Ligt, Van de Beek. Zij vervolgen afbeeldingsloos hun weg. Zou Alderweireld zich vanavond niet een beetje schamen voor zijn opsmuk? Frenkie de Jong die in het voorbijgaan een blik werpt en dan zegt: “Ik mocht geen tatoeage van mijn moeder. Ze vond het zo ouderwets.”

Frenkie de Jong Beeld ANP - Olaf Kraak

7 mei 2019: een 9+ voor Hakim Ziyech

Die hakbal! De hakbal waarmee Ziyech ver terug op eigen helft de aanval opzette waarin hij ten slotte zelf de assist zou geven op Klaas-Jan Huntelaar, die eigenlijk de assist op Donny van de Beek had moeten geven.

Intussen liet Mazraoui zich ook zien met zijn werk aan de zijlijn en daarna die pass op Hakim. Maar de hakbal van Ziyech! Die goed terechtkwam. Of mag je dat bij zo’n hakbal niet eens dénken, dat de hakbal ook verkeerd terecht had kunnen komen?

Later liet Van de Beek aan Huntelaar zien, lachend en wel, wat je doet als er een medespeler vrij voor de keeper staat: dan geef je hem de bal. En dan scoort de medespeler. Die vervolgens de man van de assist hartelijk komt bedanken. Maar nog even over die hakbal.

Hakim Ziyech Beeld BSR Agency

4 mei 2019: een 8+ voor Luka Jovic

Omdat ik veel live wedstrijden kijk uit de Premier League, had ik nog nooit een hele wedstrijd van Jovic gezien. My bad! Hij was de eerste speler in de laatste twee maanden die Ajax even uit mijn hoofd kon ­verdrijven. Jovic kan dribbelen, schieten met twee ­benen, passen, alles in de hoogste versnelling.

O ja, koppen kan hij ook. Zelf zette hij tegen Chelsea de aanval op voor Eintracht Frankfurt, door een technisch volmaakte pass op Kostic te geven. Hij rende door en Kostic gaf een strakke, vrij lage bal voor het doel. De manier waarop Jovic hem erin kopte! Die techniek hadden ze in Duitsland niet meer gezien sinds Uwe Seeler.

Eintracht Frankfurt was eigenlijk een interessanter elftal dan dat met olieroebels bijeengehouden Chelsea. Daar hadden we Willian weer met zijn schijnbewegingen zonder rendement, Vanenburgschaartjes en schoten die altijd net naast gaan. Naast hem die klier van een Giroud en rechts van hem het draven van een pseudotalent als Pedro. Het spijt me voor Kanté en Hazard, maar Chelsea kunnen we sinds Ajax naar de top lonkt niet meer ­helemaal serieus nemen. Had Maurizio Sarri nou net zo’n bril op als de huisjesmelkende Oranjetelg uit Amsterdam? Wie naar voetballen kijkt door een Ajaxbril, ziet verderop alleen nog maar karikaturen.

Dat is een gevaar voor woensdag: Tottenham Hot­spur is veel beter dan we nu denken. Ze kunnen echt voetballen en het is raar dat ze al een paar wedstrijden niet scoren, want ze scoren altijd. Ajax zal woensdag binnen een kwartier een doelpunt moeten maken. Geloof me, als de Spurs erin gaan geloven, wordt het moeilijk.

Alleen hebben ze geen Jovic en zijn zelfs zij te arm om hem te kopen. Aan de beste jonge aanvaller van Europa kleeft een zwarte rand: hij is eigendom van iemand die Fali Ramadani heet, een Albanese spelersmakelaar die Jovic verkocht aan Limasol, waarvoor hij nooit een seconde speelde, om hem in een geblindeerde vrachtwagen van Cyprus naar Benfica te transporteren, dat hem verhuurde aan Eintracht Frankfurt. Kan een wereldtalent op tegen het bederf om hem heen, is de vraag.

Luka Jovic Beeld AFP

4 mei 2019: een 9 voor Erik ten Hag

Wie gaat Ten Hag morgen sparen tegen Willem II? Ziyech? Nee, dan wordt Hakim boos. Schöne? Nee, dan wordt Lasse boos. Tadic? Nee, dan spreekt Dusan een Servische banvloek uit over Ten Hag. Onana? Nee, want Lamprou heeft oude banden met Willem II.

De Ligt? Nee, dan geeft Matthijs hem een kopstoot. Veltman? Dat zou heel oneerlijk zijn na zo’n lange ­revalidatie. Coachen is ontzettend gecompliceerd. Als ik Ten Hag was en ik moest spelers sparen, dan spaarde ik Ekkelenkamp, Dani de Wit, Dolberg en Sinkgraven. Dan maar boos.

Erik Ten Hag Beeld Getty Images

4 mei 2019: een 5 voor Mauricio Pochettino

Jan Vertonghen heeft geen hersenschudding, zegt Tottenham Hotspur. Hij heeft alleen iets aan zijn neus. We zagen Jan kotsen en in elkaar zakken, maar hij mankeert alleen iets aan zijn neus. Pochettino zei ook al dat de dokters niks te verwijten viel toen ze de wankelende Belg het veld weer in stuurden. Laten we hopen dat Pochettino bij het bepalen van tactiek en opstelling voor woensdag even helder denkt als bij het verdedigen van zijn medische staf.

Mauricio Pochettino Beeld Getty Images

3 mei 2019: een 9,5 voor Lionel Messi

Daar had je Messi weer met een free kick. Hij ging in de bovenhoek. What’s new? Den Uyl en de oliecrisis: “Het wordt nooit meer zoals vroeger.” Gordon vindt ware liefde. Echt waar?

Ja, het stond in de krant. Benzineprijs gaat ­omhoog. Theo Hiddema woont in Maastricht. ­Kader Abdolah heeft een snor. Mieke Telkamp zingt Waarheen, waarvoor. Pelé met zijn duizend goals. Amsterdam heeft last van toeristen. Eigenlijk was Garrincha beter. GroenLinks waarschuwt voor klimaat­verandering. Er was een vak in De Meer en daar zaten mensen te blowen en te genieten van de schaar van Tscheu La Ling. Op de snelweg staat een file. Ronnie O’Sullivan maakt een 147. Michel van Egmond schrijft een bestseller. Messi schoot met links een vrije trap in de bovenhoek. Gelukkig via een schouder, anders was het saai geweest.

Lionel Messi Beeld AFP - Javier Soriano

2 mei 2019: een 5 voor Mauricio Pocchettino

Het inbrengen van Mazraoui was een wissel op het niveau van Ajax’ voetbal. Nous ging over Eriksen heen, die gedwongen was met hem mee te gaan. Het was het einde van de dreiging van Tottenham.

Achter de vervanging van Schöne zat een gedachte, die van Vertonghen door Sissoko berustte op toeval. Toch wordt Pochettino gezien als een tactisch brein. Een brein dat tegen dit Ajax drie centrale verdedigers opstelde. En dat niet ingreep toen bleek dat Van de Beek Wanyama tot hijgende hulpeloosheid wist te reduceren.

Zou Koeman het hebben gezien? Dat zal toch wel? En Overmars, die vooral druk bezig is met het verkopen van De Ligt en Ziyech? Toch moet hij misschien tussendoor in Donny’s contract even een paar getallen wijzigen richting het salarisplafond waartegen Blind en Tadic hun hoofd net niet stoten.

Mauricio Pochettino Beeld EPA

1 mei 2019: een 9+ voor Donny van de Beek

Ik vind het komisch wanneer mensen Donny een loper noemen, een werker, een dienende speler, weet ik veel. Vooral is Van de Beek een gewel­dige voetballer, wiens baltechniek en handelingssnelheid niks onderdoen voor die van ­Tadic of Ziyech.

En als een analist van Veronica hem Opdebeek noemt en een hele studio daarom lacht, weet je exact waarom elke zender van John de Mol altijd mislukt. Expertise en feitenkennis zijn bij De Mol ondergeschikt aan flauwekul.

Dit was een halve ­finale in de Champions League en in de studio zitten clowns en praatjesmakers die van De Mol tonnen per jaar krijgen om hun ongein over ons uit te storten. Gelukkig namen Blind, Veltman, De Ligt, Van de Beek, De Jong cum suis hun vak wel ­serieus. Ze knokten totdat ze niet meer konden.

Donny van de Beek Beeld AP

30 april 2019: een 5 voor Mauricio Pochettino

Ik wens de spelers van Ajax de mentale kracht toe van Ben Arfa, de voetballer van Rennes die het opnam tegen de miljarden van Qatar en won. Pochettino, de trainer van Tottenham Hotspur, vond het ‘oneerlijk’ dat Ajax een paar dagen vrij had gekregen van de KNVB en de Spurs niet. Crybaby Pochettino.

Ajax moet het opnemen tegen een nieuw stadion van een miljard, honderden miljoenen aan televisierechten en een contract van een half miljard over vijftien jaar met Nike. Weet je wat pas oneerlijk is? Dat heel Europa hoopt dat Ajax wint van het grote geld.

Zoals Frankrijk tranen van ontroering meehuilde met Ben Arfa nadat hij de beker had gewonnen en schande riep toen de rancuneuze PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi hem na afloop de hand weigerde te schudden. Het grote geld verspreidt bederf.

Mauricio Pochettino Beeld BSR Agency

27 april 2019: een 8 voor Paul Pogba

Natuurlijk won Manchester City verdiend van United. Guardiola bouwt er nu drie jaar aan een ideaal elftal en kocht in de loop van die tijd spelers als Gundogan, Sané, Ederson, Mahrez en de man die tegen Manchester United de beste van het veld was, de geniale Bernardo Silva. United zit opgescheept met een ceo die niks van voetballen begrijpt. Ed Woodward is nu aan zijn vierde trainer bezig. Daarbij komt de geluidsoverlast van permanent overvliegende straal­jagers als Gary en Phil Neville, Paul Scholes, Rio Ferdinand en de verschrikkelijke Roy Keane. Zelfs Ajax heeft nooit zo’n destructieve vijfde colonne gekend.

Na de wedstrijd tegen Manchester City moest Pogba het weer ontgelden. “Hij is het grote probleem van dit team,” aldus Keane. Tuurlijk, Pogba is groot, hij is zwart en soms heeft hij de motoriek van een giraffe. Een beter doelwit vond koning Leopold II in Kongo-Vrijstaat niet eens. Volgens Gary Neville was Pogba met andere dingen bezig dan met voetballen voor United.

Omdat de vooringenomen commentaren, ook al vooraf, me de keel uithingen, heb ik tijdens Manchester United-Manchester City speciaal op Pogba gelet: hij was lang niet slecht. Het grote probleem bij United in die wedstrijd was De Gea die na rust twee keer fout zat bij schoten van Bernardo Silva en Sané. Een tweede probleem was de tactiek van Solskjaer die een starre 5-3-2 speelde.

Pogba had in de eerste helft, toen United keurig stand hield, minstens tien voorwaartse acties. Hij kwam ook gemotiveerd uit de kleedkamer met een mooie combinatie met Shaw, twee goede acties op het middenveld en een solo besloten met een schot dat werd geblokt door Gundogan die daardoor geblesseerd van het veld moest. In Spanje zullen grote donkere jongens ook best worden uitgescholden, maar met de bescherming van Zidane is Pogba in Madrid beter op zijn plaats dan als schietschijf van de arrogante bully’s uit de klas van ’92.

Paul Pogba Beeld BSR Agency

27 april 2019: een 8+ voor Donyell Malen

Ik stond naast Raiola toen ik Malen voor het eerst zag spelen. Raiola vond hem top, ik zag het niet, die gure middag op het kunstgras van De Toekomst. Arsenal zag het wel en nam de jongen van zestien voor noppes over van Ajax. Het gekke is dat, hoewel hij bijna dertig goals maakte in iets meer dan zestig jeugd­wedstrijden, Arsenal al na twee jaar afscheid van hem nam.

Raiola bracht Malen naar PSV en toonde daarmee impliciet aan dat de move naar Londen verkeerd was geweest. Weer een voorbeeld van uit winstbejag ongewenst sollen met het leven van een teenager. Donderdag zag ik wat anderen al wisten: Malen is top. De demarrage na Rosario’s dieptebal was bliksem in het grauw van de avond. De combinatie met Bergwijn voor de derde goal een wederzijds herkennen van talent. Luuk de Jong keek ernaar en zag dat zijn toekomst achter hem lag.

Donyell Malen Beeld BSR Agency

27 april 2019: een 7- voor Mark van Bommel

In plaats van blij te zijn met de uitstekende prestaties van zijn in sommige opzichten middelmatige elftal, blijft Van Bommel zeuren over… tja, als er niks te zeuren was, zeurde hij nog. Willem II-PSV werd live uitgezonden door de Franse televisie. Zonder Ajax’ prestaties in Europa zou dat nooit zijn gebeurd. De KNVB helpt Ajax, ja, en indirect PSV. Wees blij, Mark.

Mark van Bommel Beeld EPA

26 april 2019: een 4 voor Roy Keane

Als Pogba blank was geweest en één meter tweeënzeventig lang, zou hij dan ook de eeuwige pispaal zijn van verbitterde oud-voetballers die vooral uitblonken in het uitdelen van doodschoppen? Speel ik hier de vermaledijde racismekaart? Zeker wel, maar ik houd er meteen mee op. Ik heb de biografie van Roy Keane gelezen, door Roddy Doyle, en behalve de verbittering is er de waanzin, iets wat hij zijn ‘self-destruct button’ noemt. Als zo iemand analist wordt en hij gaat zich zitten opwinden omdat zijn club verliest door slechter te voetballen dan de tegenstander, in dit geval Manchester City, komt er bagger uit. Alex Ferguson zegt over Keane: “The hardest part of Roy’s body is his tongue.” Pogba verdient bij Manchester United het tienvoudige van wat Keane daar ooit heeft gekregen. Deal ermee, Roy, zou ik zeggen.

Roy Keane Beeld AFP

25 april 2019: een 7+ voor Mark van Bommel

Ik ken een meisje, of vrouw moet ik geloof ik zeggen, dat/die niet naar PSV kijkt, want als ze wel kijkt, scoren ze in de laatste minuut. Dat bijgeloof beheerst nu ons leven. Van Bommel krijgt ten onrechte een hoop shit over zich heen.

Vergelijk het centrum De Ligt/Blind met Viergever/Schwaab en je weet meteen hoe groot Van Bommels prestatie met PSV is. Welke middenvelders heb je liever: De Jong en Van de Beek, of Hendrix en Perreiro? Van zijn voorhoede zou alleen Bergwijn Ajax kunnen versterken.

Als Overmars verstandig is, haalt hij Stevie dan ook weg uit Eindhoven. PSV heeft het geld nodig en Ajax kan het betalen. Bergwijn maakt 25 doelpunten in Amsterdam waar hij wel wordt aangespeeld en Ajax verkoopt hem door voor stukken meer dan PSV nu kan krijgen. Dit is de tijd van doen.