De tweet van Baudet was kitsch. Het was ophef als opsmuk, als tierelantijn

Er bestaat zoiets als opiniekitsch. Kitsch suggereert geen emoties, maar benoemt ze.

Opiniekitsch is een opvatting die je vooral in eigen kring populair maakt.

Voorbeeld: als je in linkse kringen en in sterke bewoordingen betoogt dat Trump een gevaarlijke seniele aap is en de fascistische Thierry Baudet zijn racistische zoon, dan oogst je daarmee een keurig applaus bij gelijkgestemden.

Het omgekeerde zie je op Twitter, waar elke opmerking van Jesse Klaver in het belachelijke wordt getrokken. Vaak heel leuk! (Want ik hou natuurlijk ook van kitsch op z’n tijd.)

Politici doen er bij uitstek graag aan mee.

Vroeger werd nog weleens in de Tweede Kamer door een Kamerlid tegen een minister getuttut dat diens uitingen ‘op gespannen voet’ met de waarheid stonden.

Tegenwoordig zeggen Kamerleden misschien niet in de Kamer dat de minister liegt, maar wel in de pers. Soms terecht.

Oprechte woede heeft altijd noodzakelijke kitscherige elementen. Zie hoe geweldig Renske Leijten van de SP Rutte aanpakte toen het ging over de belastingdienst. (“Echte kunst bevat kitsch,” zei Gerard Reve eens.)

Maar de opiniekitsch is het meningenideaal aan het worden. Niet alleen is die bedoeld voor de eigen stam, er zit vaak ook een commercieel motief achter; een tegendraadse mening biedt uitzicht op de bodem van je beurs. De opinie van het hart heeft soms consequenties die tot verbanning van de stam leiden.

Gisteren nog eens naar de opmerking over de ‘Marokkaantjes’ van de 107-jarige, murmelende Harry Mens gekeken. Tja… Hij is mijn oom Dolf (Indo) die Surinamers altijd ‘krullenbollen’ noemde. De hele familie vond oom Jan een domme lul, de moeite van het tegenspreken niet waard. Dat geldt ook voor tot scrotum gekrompen Harry Mens.

Harry Mens ... en je hebt er 2 Marrokaantjes bij ??? ... Kok valt helemaal stil ... #fail #Businessclass pic.twitter.com/b7e0P3UXMD — Richard G. Bordes (@RichardBordes) 2 februari 2020

Met Baudet was het wat anders. Zijn tweet was kitsch (‘dierbare vriendinnen’), zijn oproep was kitsch (‘O, lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders, (…) Red dit land!’), het was ophef als opsmuk, als tierelantijn. Blijkbaar bestaat er eveneens zoiets als ophefkitsch!

De tweet van Baudet was schromelijk overdreven. De reacties op hem waren ook overdreven. Zeker ook de reactie van de politie om aangifte tegen hem te gaan doen.

Het is trouwens eveneens overdreven te denken dat er in onze treinen nimmer problemen zijn met Marokkaanse Nederlanders.

De uitleg van Baudet op Facebook was overigens die van een saaie griffier die aan zijn schoonzuster schrijft dat hij per ongeluk naar de hoeren is gegaan.

