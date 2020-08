De Tweede Kamer rent weg, Rihanna werkt door

De laatste weken denk ik vaak aan Rihanna. Hoe zou het anderhalf jaar later met haar gaan? Is zij de coronacrisis goed doorgekomen? En geniet ze nog altijd zo van haar hond?

Rihanna was mijn vaders nachtverpleegkundige van de terminale thuiszorg. Gek hoe dat gaat. Nachtenlang voer je de meest intieme gesprekken en daarna zie je elkaar nooit meer terug.

Tijdens een van die lange nachten waarin ik de slaap weer eens niet kon vatten, praatten Rihanna en ik over politiek. Ze vertrouwde me toe dat ze altijd op de Partij van de Arbeid had gestemd, tot ze teleurgesteld raakte in het kabinet-Rutte-Asscher: “Ik vind het fijn om doodzieke mensen te kunnen helpen, maar de bezuinigingen in de zorg deden me echt veel pijn,” vertelde ze. “Alsof ik niets waard ben.”

Eigenlijk was Rihanna afgeknapt op de hele politiek. Toch vond ze het zonde om helemaal niets met haar stemrecht te doen. Daarom koos ze tijdens de laatste verkiezingen voor de Partij voor de Dieren. Ze hield erg van dieren, vooral van haar eigen chihuahua Princess. Trots liet ze me een aantal foto’s van het beestje zien.

Afgelopen woensdagavond vernam ik met verbazing dat er aan het einde van het coronadebat niet genoeg Kamerleden meer aanwezig waren om een hoofdelijke stemming te kunnen houden. PVV-leider Wilders had die stemming aangevraagd voor zijn voorstel over een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Volgens oppositiepartijen werd het quorum van 76 Kamerleden niet gehaald doordat coalitie-Kamerleden massaal wegrenden ‘alsof ze Speedy Gonzalez waren’.

Er ontstond ophef over deze gang van zaken en de coalitiepartijen waren er als de kippen bij om uitleg te geven. Het zou te maken hebben met de corona­regels: ‘Als een Kamerlid in tijden van corona een hoofdelijke stemming vraagt, dan is de afspraak dat dit op een later moment wordt ingehaald, zodat alle 150 Kamerleden daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn,’ viel op de websites van VVD, CDA, CU en D66 te lezen. ‘Bij bijna alle fracties waren nu mensen afwezig. We hadden ervoor kunnen kiezen om ze midden in de nacht uit alle hoeken van het land te laten terugkomen. Dat hebben we niet gedaan.’

Het klonk als de zoveelste klap in het gezicht van al die ploeterende ‘helden in de zorg’, die niets meer krijgen dan een (nog niet uitgekeerde) eenmalige bonus en een lullig applausje.

Rihanna werkt al twintig jaar vijf nachten per week. Met haar autootje rijdt ze vanuit Almere-Haven naar elke uithoek van Nederland. Ze dient morfine toe, wast patiënten, ruimt lichaamssappen op en houdt stervenden vast die beven van angst. Hoewel ze hiervoor maar 1800 euro per maand krijgt, zeurt ze nooit. En dat is prijzenswaardig. Maar hoelang duurt het nog totdat zij en haar collega’s breken? Wanneer barst de bom?

Natascha van Weezel (33) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.