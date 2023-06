De tv-kijker had de chaos in Rusland zomaar kunnen missen: waar bleef de ‘primaire informatiebron’ NOS?

Nieuwsuur, NPO 2.

Had u ook een zo’n zalige zaterdag? Zonnig, zorgeloos? Bob Deen wel. Tenminste, daar leek het op. De Oost-Europadeskundige had een bruiloft van vrienden die hij voor geen goud wilde missen, en konden we ook niet even zonder hem?

Tja, op zich wel, zou je denken. Maar intussen – het zal u niet ontgaan zijn – brak in Rusland de pleuris uit. Rusland, u weet wel, de grootste kernmacht van de wereld, 5977 kernkoppen waarvan er een hoop klaarstaan om binnen 24 uur af te schieten. Waar de allesbepalende leider al jaren in een geweldspsychose verkeert en wiens gedrag inmiddels zo onvoorspelbaar is geworden dat niemand er echt van zou opkijken als in het oosten ineens een rookpluim in de vorm van een paddenstoel zou opstijgen.

Zulks kwam echt dichtbij toen Jevgeni Prigozjin zijn Wagnerleger via Rostov naar Moskou dirigeerde. Per minuut werd de chaos groter, en daarmee werden de verwarring en onrust dat ook. Dat kon u weten, maar niet als u het op televisie probeerde te volgen. Op NPO 1 werd het NK wielrennen uitgezonden en nieuwszender RTL Z hield het bij een realityprogramma, terwijl de realiteit – zo viel te lezen op digitale kanalen – gloeide van urgentie.

Het riep vragen op: waarom is de Nederlandse televisie zo sloom en voorzichtig met brekend nieuws? En hoe komt het dat een 24-uurs nieuwszender hier nooit echt gelukt is? De NOS formuleert als volgt: ‘De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, waardoor hij zijn gedrag beter kan bepalen.’

Nou, als Poetin zijn vinger dan half op de rode knop heeft liggen, breng ons dat nieuws dan. Wéés die primaire informatiebron. Duid, hits niet maar vertel wel.

Bruiloft of niet, Bob Deen schoof ’s avonds aan bij Nieuwsuur voor de nodige reflectie. Hij noemde het de grootste episode van instabiliteit in Rusland sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Toen het waarom, toen het hoe. Beter laat dan nooit.

