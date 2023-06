En opeens kwam ik in een ergerlijke discussie terecht. Of eigenlijk: ik had daarin terecht kunnen komen.

“Ik vind het klimaatprobleem erger dan die oorlog in Oekraïne, want als we nu niets doen, zijn de gevolgen erger dan die oorlog,” zei de jongedame. (Ik denk dat we vijftig jaar in leeftijd verschilden.)

“Nou... nou... die oorlog... die...” Ik stotterde. Dan heeft verder praten eigenlijk geen zin meer. Ik kon in die split second tussen luisteren en antwoorden de juiste toon noch woorden vinden.

“Wat ik erg vind aan die oorlog is de milieuschade die zo’n oorlog teweegbrengt. Door die bommen die men laat vallen en het laten ontploffen van die stuwdam,” vervolgde ze.

“Dus moet die oorlog snel stoppen,” zei ik.

Het meisje – best aardig – begon een verhaal met daarin de woorden ‘mondiale gedragsverandering’, ‘burgerplicht’ en ‘kapitalisme’ en ik wist me geen houding te geven. Waarom had ik geen zin in het gesprek? Omdat mijn gedachten bij die oorlog waren en de hare bij klimaatverandering. Ik merkte dat ze echt bang was; de totale uitroeing van de mens was een oprechte vrees van haar. “En ik vind het dus onverantwoordelijk als mensen nog kinderen...” Ze maakte de zin niet af. Beluisterde ik iets van twijfel in haar woorden? Eigenlijk wilde ik zeggen: “Vijftig jaar geleden had ik ook vriendinnen die geen kinderen durfden te nemen omdat ze dachten dat de atoombom zou vallen. Tien jaar later waren er ook al zorgen om het milieu en wilde men geen kinderen. Elke generatie kent leden die het krijgen van kinderen om de een of andere reden onverantwoord vinden.” Maar ik knikte bedachtzaam en zei alleen maar: “Toch vind ik die oorlog erger.”

“Dat komt omdat jij misschien dichter bij de Tweede Wereldoorlog staat en ik dichter bij de vernietiging van de natuur.”

“Zou best kunnen,” zei ik.

Lafheid zorgt soms voor sociale vrede.

Opeens herinnerde ik me mijn oom Huub, geboren in Singaraja.

Hij probeerde me destijds een uur lang uit te leggen waarom de Amerikanen in Vietnam zegenrijk werk verrichtten. Hij kon me niet overtuigen. En ik ging weer de straat op om ‘Johnson molenaar’ te roepen, want ik had een idiote hekel aan president Johnson en in die tijd mocht je een ‘bevriend staatshoofd’ geen ‘moordenaar’ noemen.

Is de ‘klimaatoorlog’ hun Vietnam?

Ik zit momenteel in een omgeving waarin iedereen luxesoldaat is in die klimaatoorlog.

Maar het is mijn oorlog niet.

