De topsport gaat zich verder distantiëren van de bonden

Wat in 2020 door de coronacrisis al is versneld, wordt ook in 2021 niet afgeremd: de beroepssport gaat zich verder distantiëren van de klassiek geleide bonden. Vooral vanwege de sterke behoefte aan onder­nemerschap, in plaats van afhankelijk te zijn van weinig dynamische bestuurders.

Terwijl in de politiek Mark Rutte, Hugo de Jonge en Lodewijk Asscher in serieuze problemen zijn gekomen door het onvermogen een zet vooruit te denken en knopen door te hakken, zijn de sport­hotemetoten buiten schot gebleven. Directeuren als Eric Gudde (KNVB) en Gerard Dielessen (NOC*NSF) gaan daarom dit najaar probleemloos hun pensioen halen.

Intussen is er een slagveld aangericht. Of het nu de toewijzing van Europese tickets, de verdeling van 40 miljoen euro aan startgelden, de promotiedegradatieregeling, de organisatie van de beker­finale, de onderhandelingen met de minister of de aanstelling van de nieuwe bondscoach betrof, te vaak sloeg de KNVB de plank mis of was de bond een stap te laat.

Hetzelfde geldt voor sportkoepel NOC*NSF. Bij de eerste lockdown moesten olympiërs in woon­kamers en op bospaden trainen, terwijl de sport­hallen en atletiekbanen leeg stonden. Dit werd bij de tweede lockdown voorkomen, alleen was toen nagelaten om bij het kabinet een uitzonderings­positie voor de topcompetities te claimen.

Ook werd toegestaan dat de turnbond uitgerekend de olympiërs op non-actief zette, om zo de publieke opinie te paaien tijdens de discussie over misstanden die al jaren bekend waren. Verder nam door corona de financiële druk bij veel bonden toe en is het afwachten hoe NOC*NSF dit gaat managen. Ten slotte heeft de minister in 2018 een extra toe­lage van 10 miljoen euro voor deze olympische cyclus beschikbaar gesteld en is er recentelijk weer 5 miljoen euro aan overheidssteun vrijgemaakt.

Intussen rijst de vraag in hoeverre het commer­ciële echec rond TeamNL nu zijn tol gaat eisen, een project dat duidelijk heeft gemaakt hoe er in Papendal met belastinggeld wordt omgegaan. Voor circa 17 miljoen euro kocht NOC*NSF in 2017 de commerciële rechten van 29 bonden, om zo de olympiërs efficiënter te kunnen vermarkten – terwijl blik­vangers als Sven Kramer, Dafne Schippers en Tom Dumoulin al jaren hun portretrechten zelf beheren en dus niet door NOC*NSF kunnen worden ‘verkocht’. Er werden dus nauwelijks inkomsten gegenereerd, wat TeamNL uiteindelijk miljoenen moet hebben gekost. Maar wie in de jaarcijfers naar de bedragen zoekt, komt in een labyrint terecht, omdat ieder jaar posten anders worden omschreven. Wel is duidelijk dat er geld is verdampt dat de sportwereld nu hard nodig heeft.

Inmiddels heeft ondernemer Frits van Eerd ­(Jumbo) sporters als Max Verstappen, Sven Kramer en Tom Dumoulin in Team Oranje BV ondergebracht. Dus buiten het (commerciële) bereik van NOC*NSF, waarmee een onomkeerbaar proces in gang is gezet. Daarom moeten de KNVB en NOC*NSF hun rol binnen de bedrijfstak snel overdragen aan de Eredivisie CV’s en Team Oranjes van deze wereld en zich focussen op de breedtesport en verenigingen.

Hoe sneller, hoe beter.

