De topman van Air France-KLM is een supermens

De topman van Air France-KLM krijgt toch een bonus. Dat is eigenlijk een te verwaarlozen zakcentje van 768.456 euro bovenop zijn salaris van 900.000 euro.

Nu heb ik geleerd niet te kleinburgerlijk te doen over hoge salarissen en bonussen; de KLM-topman heeft zeker kwaliteiten om geld te verdienen; wie het voor zichzelf zo goed kan regelen, moet dat ook voor een bedrijf kunnen doen.

Het morele aspect – hij krijgt behalve dat gigantische salaris ook nog eens een bonus waarvan het bedrijf veel mensen in dienst had kunnen houden die nu zijn ontslagen – vind ik moeilijk goed te beoordelen. Hoeveel mensen zouden er zijn ontslagen als niet hij maar iemand anders topman was geworden? Dat weet je dus niet, hè.

En is het moment van die bonus slecht gekozen? In verband met corona en zo? Voor ons, Air France-KLM-gebruikers, misschien wel. Wat niemand echter schijnt te weten is dat zulke topmannen totaal immuun zijn voor corona. Heeft Trump corona? Nee. Bolsonaro van Brazilië? Ook niet. Poetin? Ben je gek.

Zulke toppers zijn namelijk in feite supermensen, blijkt uit onderzoek. Supertoppers. Dat hebben wij niet door. Maar die Ben Smith – want over hem heb ik het – heeft zo’n groot moreel geweten dat coronavirussen hem domweg niet durven te besmetten. Als hij al besmet raakt, houdt hij het virus een contract voor waarin staat dat hij niet be­smet mag raken, anders gaat hij weg bij Air France-KLM. En het virus is domweg te klein om een vuist te maken. En als Ben Smith vertrekt, zou ons dat heel veel verdriet doen.

Volgend jaar krijgt Ben Smith weer een bonus, en ik denk dat we dat alleen maar moeten toejuichen. Onlangs heeft hij nog tegen Mark Rutte gezegd: “De afgelopen weken heb ik laten zien dat Schiphol zich uitstekend kan houden aan alle milieuregels, er was vrijwel geen CO2-uitstoot, dus daarom mijn verzoek: mogen we dan nu weer ­vliegen?”

Handig mannetje toch?

Nee, die bonus is niet schandalig. Ben Smith is een soort zorgverlener, vindt u niet? Hij is een soort ic-verpleegster. Een soort longarts. Een soort zorgverlener in een verpleeghuis. Een soort buurman die boodschappen doet voor een oudere. Een soort onderwijzer die in zijn vrije tijd lessen maakt voor gehandicapte kinderen. Een soort sporter die voedselpakketten rondbrengt aan mensen die… door hem, Ben, zijn ontslagen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.