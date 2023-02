De toekomstige burgemeester van Amsterdam loopt rond op onze opleiding

Een van de mooiste dingen aan het lesgeven aan de opleiding Sociaal Werk op het ROC MBO College West vind ik het projectonderwijs. Hierin doen onze studenten onderzoek naar verschillende thema’s binnen verschillende Amsterdamse buurten. Waarna ze hun resultaten door middel van een verslag en een presentatie terugkoppelen.

Juist binnen onze opleiding is het van belang dat onze studenten niet alleen maar in een klaslokaal theorie krijgen, maar al vanaf het eerste jaar praktijkervaring opdoen in de stad en in de samenleving.

Dat zit op onze locatie in De Baarsjes wel goed. Met bijna in elke straat wel een welzijnsorganisatie die bewoners helpt, jong en oud. En dan hebben we het nog niet eens over het informele netwerk – van een van de mooiste wijken van Amsterdam – dat ook stevig is. Vanuit het monumentale pand van Het Sieraad gaan onze studenten regelmatig de wijk in om zowel bewoners, ondernemers, bedrijven en opbouwwerkers te ondervragen over hun werk en levens. Om vervolgens de krachten en uitdagingen in kaart te brengen en adviezen en activiteiten te formuleren.

Dit doen ze binnen het projectonderwijs anders dan tijdens de meer traditionelere lessen, zoals Nederlands en rekenen. Ze leren projectmatig werken, waarbij ik meer projectbegeleider ben dan docent. Bovendien leren ze samenwerken, omgaan met conflicten en activiteiten organiseren met buurtbewoners. Precies waar hun werk als toekomstig sociaal werker om zal draaien. En precies hierom werk ik er met veel plezier en trots.

Niet alleen onderscheidt onze opleiding zich met het projectonderwijs, het positioneert onze mbo-studenten als onderzoekers, net zoals hbo- of universiteitsstudenten. Die erkenning mag veel sterker gevoeld en benadrukt worden door het onderwijsveld in de breedste zin. Het is onze taak als onderwijzers om onze studenten te leren dat wat ze voelen ervaring is en dat wat ze denken kennis is.

Het hbo-iseren van mbo-studenten verzaakt nogal eens te erkennen hoe rijk aan kennis en ervaring onze studenten eigenlijk al zijn. Ik gun hbo- en universiteitsstudenten dan ook van harte de kennis en ervaring van onze mbo-studenten. Daarbij komt dat onze studenten naast theoretische kennis al veel praktijkervaring meenemen voordat ze überhaupt aan de opleiding Sociaal Werk beginnen. Ze zijn actief in buurthuizen, binnen het jongerenwerk, ze zijn mantelzorgers of anderszins betrokken bij wijkinitiatieven en buurtactiviteiten.

De nieuwe eerstejaars stellen zich aan mij voor in een kennismakingsbrief waarin ze vertellen wat hun ambities en motivaties zijn om aan deze studie te beginnen. Zelden heb ik studenten gezien die al zo vroeg zulke sterke persoonlijkheden hebben en zo specifiek weten wat ze willen, ongeacht of ze 17 of 27 zijn.

De toekomstige wethouders, buurtwerkers en zelfs de toekomstige burgemeester van Amsterdam loopt op dit moment rond op onze opleiding. En daar prijs ik mezelf dagelijks gelukkig om.

