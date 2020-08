De tijd dringt nu al voor Ronald Koeman

Iedere aanstelling van een nieuwe trainer is bij FC Barcelona politiek beladen. Ook die van Ronald Koeman. Clubpresident Josep Bartomeu was na het 8-2 verlies tegen ­Bayern München gedwongen om snel een sterke troef uit te spelen om de woede bij de achterban te temmen.

Emoties die ook op de preses zijn gericht, die zich graag profileert als ­iemand die met de trainers meedenkt. Vandaar dat Bartomeu verantwoordelijk wordt gehouden voor circa 500 miljoen euro aan mislukte aankopen, die vaak buiten medeweten van de dienstdoende trainers werden gedaan.

Met de komst van de in Barcelona nog altijd ­populaire Koeman heeft Bartomeu weer wat lucht en is er voor de Nederlander een lang gekoesterde droom uitgekomen.

Als kenner van de club, waar hij van 1989 tot 1995 speler was van het door Johan Cruijff geleide Dream Team, beseft hij terdege dat hij direct moet leveren. Om te kunnen overleven.

Binnen een half jaar zal duidelijk worden of dat gaat lukken. In deze fase moet hij laveren tussen de in oktober te presenteren jaarcijfers en de op 15 maart 2021 te houden presidentsverkiezingen.

Het eerste obstakel laat zich meteen al gelden bij het aan- en verkoopbeleid. Koeman heeft aange­geven Georginio Wijnaldum te willen halen, maar het zou weleens bij deze ene grote aankoop kunnen blijven.

Dit komt omdat het bestuur persoonlijk aan­sprakelijk is voor het financiële tekort. In oktober worden de jaarcijfers bekend en resten Bartomeu & co nog zeven weken om het financiële gat te dichten. Gesproken wordt over een bedrag tussen de 150 en 300 miljoen euro, dus moet er in rap tempo worden verkocht en gesaneerd.

Deze situatie heeft de keuze voor Koeman sterk beïnvloed, omdat hij als bondscoach juist met ­jonge spelers Oranje weer op de rit heeft gekregen. Een extra probleem is wel dat de beroemde opleiding van Barcelona in verval is geraakt.

Barcelona B, het laatste tussenstation op weg naar de A-selectie, slaagde er weer niet in te promoveren en blijft veroordeeld tot de Segunda División B, het derde niveau in Spanje.

De aanvoer van jonge spelers houdt daarom niet over; alleen de 17-jarige buitenspeler Ansu Fati, middenvelder Riqui Puig (21) en verdediger Ronald Araújo (21) lijken bruikbaar op het hoogste niveau.

Intussen leert de realiteit dat Koeman helemaal geen tijd krijgt om te bouwen. Hij zal direct moeten leveren om te voorkomen dat Bartomeu in maart onderuitgaat. Vooral met de connectie tussen ­presidentskandidaat Victor Font en clubicoon ­Xavi, die dan als trainer naar voren wordt geschoven, moet serieus rekening worden gehouden.

Vallen de resultaten tegen en verliest Bartomeu op 15 maart de verkiezing van Font, dan komt de positie van de trainer meteen zwaar onder druk te staan. Alle krediet ten spijt, de tijd dringt nu al voor Ronald Koeman.

