De Taliban heersen er weer, zij hebben gewonnen

Wij gingen dus in 2002 naar Kunduz voor een vredesmissie.

‘Niet gaan! Niet gaan! Niet gaan!’ schreeuwde ik destijds op papier, ‘wat hebben we daar te zoeken? Bestaat een vredesmissie wel? Wat is dat anders dan een oorlogsmissie? Ga niet!’

Maar het was noodzakelijk, zei men. We moesten het doen. Van wie? Van de rest van de wereld. Niet gaan was niet ethisch, was immoreel.

Nederlandse soldaten stierven. Een stuk of 25.

Vorig jaar al meldde Buitenlandse Zaken dat de missies niet de vruchten hebben afgeworpen waarop werd gehoopt.

Gehoopt? Gingen we daar heen omdat we op iets goeds ‘hoopten?’

Het is erger: die missie is totaal mislukt. Niet door onze jongens. Die hebben gedaan wat ze konden. Die waren inderdaad aan het uitvoeren wat onze democratie van ze vroeg. Maar die doden zijn toch tevergeefs gevallen. Omdat we niet doorzetten, omdat we niet bleven, omdat – en dat moet voor een militair toch erg zijn – we ons moesten terugtrekken. Van wie? Van Amerika onder andere.

Wij wilden onderwijs voor meisjes. Mislukt. Wat gaat er nu met die meisjes gebeuren?

Vrije verkiezingen. Mislukt. De Fundamentalistische Islam zal daar weer zegevieren.

Eerlijke rechtspraak. Mislukt.

De Taliban heersen weer.

Zij hebben gewonnen, wij verloren.

Heel Afghanistan wordt weer één smerige puinhoop, een afvalberg die stinkt naar slachtvlees van mensen.

Hadden wij ons er niet mee moeten bemoeien?

Als je daar iets had willen bereiken, dan red je het niet met een vredesmissie. Een ‘vredesmissie’ is een woord voor een strategie waarin je eigenlijk niet zo veel doet en dus ook niet bedreigend bent voor een vijand. Wil je iets doen – en daar was misschien wel iets voor te zeggen geweest – dan hadden we het woord ‘oorlog’ moeten gebruiken. Oorlog! En dan hadden we ‘oorlog’ moeten voeren. Dat had misschien veel meer doden gekost, maar die waren dan niet tevergeefs gevallen. Stel je voor dat de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog hadden gezegd: we gaan in Europa op vredesmissie. Dan las u deze column in een illegaal blaadje dat Het Parool heette.

Er zijn plekken op de wereld die nooit democratisch zullen worden, waar vrouwen en homo’s worden gediscrimineerd.

Wil je dat veranderen dan moet je oorlog plus een koloniaal bewind voeren.

Zo niet, dan moet je je eigen grenzen keihard beschermen.

Maar ja… Europa… Een leger. Onszelf beschermen vinden we tegenwoordig onbehoorlijk. Dan komt er ooit een moment dat wij overlopen worden.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.