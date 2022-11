Ik was er vroeg uit.

En omdat de gordijnen aan de straatzijde door niemand waren dichtgeschoven, kwam er van de donkerte buiten een oranje knipperend licht door het raam de hal in.

Daar was dan dat buitenaardse ruimteschip.

Nieuwsgierig geworden besloot ik toch eerst te gaan kijken alvorens in de keuken de waterkoker aan te zetten.

Het was een soort takelwagen die met zwaaiende lichten op straat stond.

Een vrachtwagen met een vaste hijskraan in de laadbak.

Twee mannen op straat naast de wagen. De vrachtwagen stond voor mijn flatgebouw. Tegen de rijrichting in. Hij blokkeerde een kleine, zwarte auto. (De kleur kan ook donkerblauw zijn geweest, dat kon ik, gehinderd door de duisternis, niet goed onderscheiden.)

Zo te zien werd er nog niet begonnen met wat ze van plan waren. De mannen stonden gezellig met elkaar te praten. De een duwde met zijn schouder steeds speels tegen de ander aan. De ander haalde een kleine appel uit een van de zakken van zijn werkkledij.

Het was dan ook nog geen zeven uur.

Ze staken over naar het verzorgingstehuis hiertegenover. Ik denk op zoek naar koffie.

Ik ging in de keuken mijn koffie zetten en las, aan tafel gezeten, in een tijdschrift een artikel over Elias Canetti.

Dat viel nog niet mee op dat tijdstip van de dag.

Na een tijdje besloot ik maar weer eens een kijkje te gaan nemen bij het raam.

De takelwagen was weg.

De kleine donkerblauwe of zwarte auto ook.

De optelsom was makkelijk te maken.

Wat had dat autootje misdaan dat het zo vroeg in de ochtend van straat was geplukt?

Onbetaalde verkeersboetes? (Kleine auto’s rijden vaak te hard is me al vaker opgevallen.)

Misschien was de auto gestolen en hier achtergelaten.

Meteen ging mijn verbeelding met me op de loop. De auto was gebruikt bij een overval of zoiets, en daarna op deze toch vrij onopvallende plek geparkeerd. Netjes in het vak om niet meteen al op te vallen. (Ik keek toch nog even goed of ik in de goot niet iets zag glinsteren dat als buit kon doorgaan.)

Kon ik me nog vreemde sujetten herinneren die ik de laatste dagen op straat had zien lopen?

Aan de overkant kwam een van de mannen van de takelwagen uit het verzorgingstehuis. Hij beet in zijn appel. Hij wipte op zijn voeten.

Even later kwam de takelwagen voorrijden.

Met in de laadbak een stuk of tien boompjes in emmers.

De appelman stapte in.

Ik bedacht me iets, want de werkelijkheid wint het vaak van de fantasie. Misschien was de kleine zwarte of donkerblauwe auto van iemand uit de buurt. Die gewoon vroeg naar het werk was vertrokken toen de takelwagen de auto niet langer had geblokkeerd.

Dat kon natuurlijk ook heel goed.

