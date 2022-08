Beeld Sjoukje Bierma

De stad is weer open.

Iedereen is terug van vakantie en weer aan het werk of naar school.

De stad ademde meteen anders, merkte ik terwijl ik er lukraak doorheen fietste.

Het gonsde van de geluiden. Auto’s met haast, opgefokte fietsers.

De schoolpleinen leefden.

En overal slierten wandelende en fietsende eerstejaars. Overal de gele tasjes van de UvA met de tekst Intreeweek.

Je was het vanwege corona bijna vergeten dat dit eind augustus het gebruikelijke straatbeeld was.

De stad kreeg er meteen weer een jong, vitaal gezicht van.

Het stemde vrolijk, deze jeugdige stadsinjectie.

Je zag ze lopen, velen net in de grote stad. Onwennig om zich heen kijken; waar ben ik, en hoe kom ik vanavond weer thuis?

De wereld lag voor ze open, maar een onbezorgde wereld is het niet. Maar daar hadden ze nu even geen boodschap aan. Aanhaken bij de juiste mensen, proberen via via misschien ergens een adres te bemachtigen waar misschien nog een kamer te huur was. Lol maken.

Ik zag in een park studenten een theedoek naar elkaar gooien. Sommige voorstelrondjes veranderen nooit.

In schril contrast daarmee stond onder het spoorviaduct bij het Haarlemmerplein een man die net was opgestaan van een kaal, behoorlijk schoon tweepersoonsmatras.

Een man in een vuilig blauw trainingspak. Blote voeten. Warrig haar.

Op het matras zijn schamele bezittingen. Een plastic tas waar een trui uitstak, een papieren broodzak, twee schoenen die zelfs het label afgetrapt niet mochten dragen.

Hij had ooit een toekomst, deze man, maar die bestond nu uit de volgende voetganger die onder het spoor door kwam lopen.

Zijn matras blokkeerde het trottoir, en het moment dat de voetganger er omheen wilde lopen, benutte de man om een vraag te stellen.

Ik keek het van een afstandje aan, zag een vrouw in haar portemonnee zoeken en de man iets geven.

Ook de daklozen zijn weer meer in het straatbeeld te zien (mag je nog zwervers zeggen?) Ik heb ze al zien liggen op de roosters bij de metro-ingang tegenover de Schreierstoren. (Nee, het waren geen toeristen, dat ruik je.)

En later op de dag, terwijl het geel niet uit mijn blikveld was te bannen, zag ik op de treden van de Koepelkerk een vervuilde, in het niets starende jonge vrouw zitten. Ergens tussen haar bruine kleren schitterde er iets zilverachtigs.

Een junk.

Dat klinkt als iets uitheems, de junk als exoot. Waren de junks niet helemaal uit beeld verdwenen?

Maar misschien heb ik niet goed opgelet, en was dit alles al een tijd gaande in de stad.

Ik vervolgde mijn weg.

Er woei iets tussen mijn spaken.

De gele tasjes waren al zwerfaval geworden.

