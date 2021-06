De sporter wordt graag gepresenteerd als een apolitiek wezen, dat alleen hard moet rennen

Football heet The Beautiful Game, maar de wereld eromheen is een stuk minder mooi. Gisteren kopte de krant: ‘Uefa verbiedt regenboogstadion in München bij duel Hongarije en komt met ander voorstel’. In München wilde men tijdens het EK-duel Duitsland-Hongarije de buitenkant van het stadion in alle kleuren van de regenboog verlichten. Aanleiding was de wet die het Hongaarse parlement vorige week had aangenomen, waardoor het verboden wordt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. Promoten is uiteraard een ruim en vaag begrip, en dat is precies de bedoeling. De wet komt neer op verdere onderdrukking van een hele bevolkingsgroep, en een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Toch vindt de Uefa het regenboogstadion niet zo’n goed idee. München mag de Allianz Arena op andere dagen kleurrijk verlichten, maar tijdens de wedstrijd komt het niet zo goed uit. Organisaties als Fifa, Uefa en het Internationaal Olympisch Comité zeggen vaak dat je juist sportevenementen moet organiseren in en met landen die mensenrechten schenden, zodat je die kwesties tenminste kunt aankaarten. Maar als het zover is, dan mag je het nooit écht aankaarten, want ‘Sport is niet de plek voor politieke statements’.

Ook onze demissionair premier hangt deze filosofie aan. Rutte: “Houd nou alsjeblieft de sport hierbuiten. Anders maak je het onmogelijk voor onze atleten om hun werk te doen.” De sporter wordt graag gepresenteerd als een apolitiek en nogal overgevoelig wezen, dat alleen hard moet rennen en veel moet scoren en verder zijn mond moet houden, omdat hij anders volslagen in de war raakt van het eigen activisme en niet meer kan presteren. Lachwekkend. Alsof Duitsland en Hongarije geen bal meer zouden raken, omdat de Allianz Arena verlicht wordt in regenboogkleuren. Alsof de spelers van Oranje hun werk zondag niet meer kunnen doen wanneer Wijnaldum in Boedapest met een OneLove-aanvoerdersband speelt. Onzin. Het gaat de Uefa alleen om geld. De bal is niet het enige dat moet rollen. Waar we getuige van zijn, is inhaligheid, omlijst met onoprecht en schijnheilig gepreek.

Wat wij ons blijven herinneren zijn alle valse beloftes over het aankaarten van betere omstandigheden tijdens sportevenementen. Het vrolijke pilsje van ons koningshuis met Poetin in Sotsji. Wat we onthouden is Marco van Basten, die gezellig bij diezelfde Poetin op de koffie ging tijdens het WK van 2018, maar die gisteren op tv zei dat hij zo’n OneLove-aanvoerdersband van Oranje wel een beetje ver vindt gaan. We denken aan Ronald de Boer, die ambassadeur wordt van het WK in Qatar, omdat hij ‘echt gelooft dat voetbal de situatie kan verbeteren’. Ja, tijdens het WK in Qatar mag er van de Fifa vast een statement worden gemaakt tegen de erbarmelijke omstandigheden, waarbij duizenden arbeiders om het leven kwamen. Alleen vermoedelijk niet tijdens de wedstrijd, niet ervoor, niet erna, niet door sporters zelf, niet te luid. Liever ergens fluisterend in een woestijn, waar niemand komt en alleen het ruisen klinkt, van het opstuivend zand.

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft op woensdag en zaterdag een column voor Het Parool.