De speeltuin kon een ‘positieve vibe’ geven aan Geuzenveld-Slotermeer. Daarna begon het gelazer

Een voorstel voor een grote speeltuin in het plantsoen aan de Pieter Postsingel haalde in 2018 meer dan honderd likes bij de Stem van Nieuw-West, een wedstrijd van het stadsdeel waarbij bewoners plannen kunnen indienen voor het verbeteren van de buurt. De speeltuin kon volgens de indiener een ‘positieve vibe’ geven aan de kinderrijke hoek van Geuzenveld-Slotermeer, en dat waren genoeg buurtbewoners met hem eens om er een officieel voorstel van te maken.

Daarna begon het gelazer. De maker mocht in het voorjaar van 2019 zijn winnende plan toelichten in de stadsdeelraad. De gang van zaken had veel weg van een promovendus die zijn proefschrift moest verdedigen. De ene na de andere fractie kwam met kritische vragen. Waarom op deze plek? Waarom voor de leeftijdscategorie van nul tot twaalf jaar? Wist de indiener dat er ook de nodige mensen in de buurt wonen die helemaal niet zitten te wachten op spelende kinderen?

De maker gaf beleefd antwoord op alle vragen, voor zover dat als betrokken burger binnen zijn mogelijkheden lag. Hij vertelde dat hij persoonlijk nog langs de deuren was gegaan om de meningen te peilen, en ook die steekproef had voornamelijk positieve reacties opgeleverd. Na twintig moeizame minuten bedankte de portefeuillehouder de indiener voor zijn initiatief en beloofde samen met het gebiedsteam onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid van het plan.

Dat laatste leidde tot een schetsontwerp dat in 2020 tijdens een informatiemiddag aan de buurt werd voorgelegd. In het ontwerp bleek het mes te zijn gezet in de doelgroep: er was nu plotseling sprake van een grote speeltuin voor kinderen van drie tot zes jaar. Een eigen onderzoek had het stadsdeel geleerd dat de tolerantie van buurtbewoners voor spelende kinderen razendsnel verdampt nadat deze halve hangjongeren eenmaal op weg zijn naar hun zevende verjaardag.

Een inspraakavond is net een karaokecafé: je gaat erheen om te zingen. Dat deden de buurtbewoners. Er was voldoening over de nieuwe leeftijdsgrens voor de speeltoestellen, maar de omvang van de speeltuin was nog wel een probleem. Een speelplek met minimaal zes toestellen kan een aanzuigende werking hebben op kinderen uit de buurt en daarmee voor meer overlast zorgen dan een speelplek met, pak hem beet, minder dan zes toestellen.

Aan de Pieter Postsingel viel deze week een schrijven van het stadsdeel in de brievenbus. In het plantsoen worden binnenkort een klimtoestel met glijbaan geplaatst, een duikelrek, een evenwichtsbalk en speel­panelen. Verderop in de straat worden apart een glijbaan en een wip neergezet. Het is niet het winnende plan geworden, maar meer zat er niet in, in elk geval niet volgens de volwassenen die vergaderen en besluiten nemen en allang vergeten zijn hoe het voelt om te duikelen.

Patrick Meershoek is verslaggever van Het Parool en schrijft elke woensdag een column. Lees alle columns hier terug.

Reageren? patrick@parool.nl.