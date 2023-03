De SP is de club die wél in de modder staat, jammer dat niemand het nog weet

Vorige week schreef ik hier hoe logisch het is dat BBB zo won bij de afgelopen verkiezingen. Een buurman, met wie ik normaal nooit over politiek praat, sprak me aan: “Goeie column, zo is het precíes!” Waarmee hij doelde op de door mij opgesomde argumenten om een proteststem uit te brengen. Samen te vatten in twaalf jaar Mark Rutte die de boel kapot heeft gedenderd en iedereen die hem de ruimte gaf dat te doen.

Het probleem, en dat zei ik ook tegen de buurman, van een proteststem op de BBB is dat het niets gaat oplossen. Even los van of je het met Caroline van der Plas eens bent, of dat je het met mij eens bent dat veel van wat ze zegt helemaal niet klopt: de uitkomst is vooral nog meer beren op de weg om er met elkaar uit te komen in Den Haag en de consequentie daarvan zal stilstand zijn.

Nou, gefeliciteerd, met je protestwinst in een tijd waar de crisissen tegen elkaar vechten om wie de grootste wordt.

Dit weekend las ik een boek dat ik u niet aanraad om te lezen omdat het zo bijzonder slecht is geschreven dat er haast geen doorkomen aan is. Het is het onlangs gepubliceerde boek van Lilian Marijnissen, partijleider van de SP, met de titel De winst van eerlijk delen – ons pleidooi voor radicale democratisering.

Ik leg de nadruk op dat het zo’n slecht boek is, omdat ik me, nu ik me door alle 239 pagina’s heb geworsteld, realiseer dat er behalve de makke van Mark Rutte and friends, nog een ander probleem is. Namelijk dat dé protestpartij van Nederland haar verhaal niet kan vertellen.

Het boek van Lilian is een wirwar van kopjes en korte tekstjes en herhalingen. Overgangen die gaan van een paar zinnen over wat er fout gaat met het mbo naar hoe een beter milieu bij Shell begint. Epistels over het neoliberalisme en geontideologiseerde politiek (spreek dat maar eens in een keer goed uit). Stukken parlementaire geschiedenis, citaten die ineens worden gedropt, partijprogrammafragmenten en flarden persoonlijke anekdotes. Met als grote overlap in deze ongeorganiseerde wildernis, dat Lilian gelijk heeft.

Lilian beschrijft elk argument van proteststemmend Nederland om op de BoerBurgerBeweging te stemmen.

Het verschil is dat de SP wél een visie heeft op hoe het anders moet en kan. Dat de SP wél veel expertise, ervaring en goede mensen in huis heeft. Althans, op inhoud en uitvoering dan.

Caroline van der Plas kan wel claimen dat ze met haar voeten in de klei staat. Maar de daadwerkelijke club in de modder, en in de straten en in de wijken, in de buurthuizen en bij de verzorgers, van Groningen tot Limburg en Wijk aan Zee, dat is de SP.

Zo zonde dat bijna niemand dat nog weet.

