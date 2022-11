‘We geloven het nog niet helemaal,” zei een Oekraïense soldaat.

Hij liep rond in Cherson. Op de achtergrond een vernietigde stad; tegelijkertijd leek alles weer zijn gewone gangetje te gaan. Het intrigerendst in dat beeld vond ik een vrouw met een kinderwagen. Waar heeft zij al die tijd gezeten? Hoe heeft zij al die maanden beleefd? Waar was haar man of vriend?

De soldaat kon zijn wantrouwen niet opzij zetten en ik begreep hem. Als alles manipulatie, fake of misleiding is en wanneer de waarheid en het vertrouwen weggebombardeerd zijn, is constante achterdocht de enige juiste manier om te overleven.

De soldaat vermoedde dat Rusland zijn bommen en granaten verzamelde om op een gegeven moment het complete arsenaal op Cherson te gooien. De alles-of-nietsstrategie van de wanhopige.

Rustig vertelde hij dat er nog Russen in de stad waren. Daarom was hij op zijn hoede. Hij kon nog niet van de bevrijding genieten.

Op een andere Engelse zender werd gediscussieerd over Poetin. Was diens einde nabij? Men speculeerde er lustig op los. Iemand zei iets wat me wel aansprak: “Alle grote dictators hebben uiteindelijk zichzelf vernietigd of zijn vermoord.”

“Mao niet,” zei iemand anders droogjes. “En Stalin ook niet.”

Ze kwamen er niet goed uit wat er in het Kremlin gebeurde. Ze vonden dat ze weinig hadden gezien van Poetin en dat zou weleens een teken kunnen zijn dat het regime aan het instorten was.

Tja... Alles kan een teken zijn. Eigenlijk weten we niets.

Van de Vietnamoorlog – ook wel de televisieoorlog genoemd omdat we elk bombardement en offensief op tv konden zien – herinner ik me gruwelijke beelden. Die waren er nu ook wel, maar minder intensief.

(Eigenlijk weet ik trouwens pas sinds kort, sinds de achttien uur durende Netflixreeks The Vietnam War, wat er in wezen gebeurde en ken ik de beweegredenen van beide partijen. Bekijk die beste oorlogsdocumentaire ooit als u hem nog niet heeft gezien. Het is een groot journalistiek kunstwerk.)

“Het is nog niet gedaan,” zei een Engelse journalist.

Er zullen nog verschrikkingen volgen. Bloederige afrekeningen omdat nu het seizoen van rancune-onkruid begint.

De strijd die volgt na een oorlog en zich vaak in het verborgene afspeelt is de noodzakelijke voortzetting als partijen elkaar haten; een collaborateur of een massamoordenaar krijgt straks een mooie baan of kan misschien in een ander land vredig leven. Dat is niet te verkroppen.

En misschien gaat de oorlog gewoon verder.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

