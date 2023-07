De slechtste kunst van 2023 tot nu toe

Mensen zijn dol op lijstjes en kranten weten dat. Op de website van deze krant zag ik, vlak naast elkaar, de volgende lijstjes staan: de beste kunst van het eerste halfjaar van 2023, de beste films en documentaires van 2023 tot nu toe, de mooiste voorstellingen van 2023 tot nu toe en de beste muziek van popjaar 2023 tot nu toe.

Ik wil daar een lijstje aan toevoegen. De slechtste kunst, de slechtste documentaire, de lelijkste voorstelling van en de slechtste muziek van 2023 tot nu toe.

Slechtste kunst

In Galerie Ztaal en Ei-Zer alweer de 39e expositie van Arend Kaapskogel (Barry Veenhoven) die nog maar eens een keer probeert om ‘een bepaald gevoel van onbehagen te materialiseren door oude gaspitten aan elkaar te lijmen met zelfgemaakt lichaamsvocht en dat te laten resoneren met de linkerschoen van de onlangs overleden dichter Huizenhoog (Ricky Mastenbroek)’. Netto resultaat: je staat een kwartier naar een schoen te kijken. De gaspitten ruiken naar schelvis. Niet gaan!

Slechtste documentaire

In de 4 minuten durende documentaire Haar Leesbril probeert Liesbeth Dadels, bekend van haar prijswinnende documentaire Ploekie was een kat, een kutkat, maar wel een kat in een onbewoonbaar verklaard huis de leesbril van haar overleden moeder te vinden. Dat lukt niet. In de aftiteling, die 32 minuten duurt, bedankt Liesbeth haar broer. ‘Fijn dat je ook even kwam kijken toen mamma alleen in dat huis lag te creperen, egoïstische lul, met je vierde vrouw ergens op een dom eiland vol met katten in Griekenland.’ Niet gaan!

Slechtste muziek

De Amsterdamse band Dopamine Freddie en zijn Lidl Rascals, met leden van The Clits, The Roundabout Nutcrackers en The Filthy Hoeren is het niet gelukt om hun eclectische live-sound te vertalen naar een pakkende single. Live werkt dat heel goed, naakt op een elektrisch versterkte triangel slaan en tegelijk een hoofdstuk uit Ulysses zingen, maar in de intimiteit van je eigen woonkamer slaat dat een beetje dood. Niet naar luisteren!

Slechtste theatervoorstelling

We kennen Schuit Roekels nog als de acteur die ooit, in de beste voorstelling van 2018 tot nu toe, ontroerde met een pakkende monoloog over een kortdurende verliefdheid op de lagere school en hoe dat de rest van zijn leven kleurde, maar nu tapt Roekels opeens uit een heel ander vaatje. In Stookolie en Bruine Bonen vreet hij met zijn blote handen, in hurkzit, een pan bruine bonen op en gooit hij daarna zes liter stookolie in het publiek. Niet gaan!

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.