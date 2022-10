‘Gooi de kraan open, laat water je glas in lopen, houd het tegen het licht van de volle maan. Goed turen. Een blauwe gloed. Zie je? Dat zijn de wormpjes. De wormpjes die zich via ons darmgestel naar binnen vreten. De wormpjes die ons lijf door zwemmen en onze hersencellen aantasten. Niemand weet het. Alleen zij. De slechte mannen die de wormpjes in ons leidingwater stoppen. Net zo lang tot we week en weerloos zijn, ze ons brein zo manipuleren dat we stemmen op hun leider en zij wereldheerschappij krijgen.’

De slechte mannen, ze komen eraan! Ik zie mezelf bepaald niet als visionair en mijn voorspellende gaven over ellende zijn belabberd, aangezien ik een totaal onrealistische optimist ben. Geen doemscenario houdt bij mij stand. Iedere maand ben ik opnieuw verbijsterd door mijn menstruele mentale wirwar, ik zie nimmer aankomen dat een verpletterende hoosregen mij tot aan mijn sokken zal doorweken, hoe duister luchten ook zijn, en een dikke zeemeeuw kan rustig drie kwartier boven me cirkelen zonder dat ik vermoed dat ie op mijn kop zal diarreren.

Maar met het lollig bedoelde dystopische stukje dat ik jaren geleden voor deze krant tikte, zat ik er al helemaal naast. Niet vanwege die wurmpjes trouwens, hoewel die apekool waren. Maar wel omdat ik me toen enigszins vrolijk maakte over de wonderlijke verhalen die mensen kunnen geloven (de aarde is plat) en het malle idee dat er zelfs enkele gekkies waren die het over ‘omvolking’ hadden. De absurditeit!

Een enkeltje gekkenhuis zou ik degene hebben gegeven die mij toen had verteld dat in 2022 politici droogogig beweren dat we worden gegijzeld door reptielen, dat figuren als David Icke, die vinden dat ­holocaustontkenning op scholen moet worden onderwezen, hun leugens mogen rondbrullen op de Dam en dat een Kamerlid een filmpje opneemt getiteld ‘Rioolratten ontmaskerd!’, waarin hij over de Haagse parlementaire persgang paradeert, “Er hangt hier een ongelooflijke rioollucht, maar dat is vanzelfsprekend” murmelt en vervolgens op camera een hem niet welgevallige journalist intimideert.

Toch gebeurt het. We staan erbij en kijken ernaar. Politici van andere partijen tut-­tutten dat de bodem nu echt bereikt is, maar dat maakt net zoveel indruk als de kakker die in een beroemde cabaretsketch tegen de zee murmelt: “Hoho. Ga eb.” We zijn allang door de bodem heen gezakt. En daar beneden krioelt het van de maden, het is er duister, meningen worden gepresenteerd als feiten en wetenschappelijke feiten worden meningen genoemd.

Ik ben een optimist. Tegen de klippen op desnoods. Geen doemscenario houdt het bij mij uit. Maar de laatste tijd maak zelfs ik me zorgen. Een dystopie is een samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Een verzonnen maatschappij, gelukkig. Maar tegenwoordig denk ik steeds vaker: dit verzin je niet. En realiseer ik me: als we niet heel snel het leugens verspreidende tuig van repliek dienen en bij elke onwaarheid ferm roepen dat het malicieus gelul is, komen we akelig dicht bij een doodenge werkelijkheid.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.