De slag om het erotisch centrum is deze week losgebarsten

Bereid u voor, de slag om het erotisch centrum is losgebarsten. Nadat drie mogelijke locaties (twee bij de RAI in Zuid, één op de NDSM-werf in Noord) bekend waren gemaakt door burgemeester Halsema worden de posities ingenomen.

In de ene hoek Zuid. Op een inspraakavond georganiseerd door oppositiepartijen in de stadsdeelcommissie kwamen deze week zo’n 250 bezorgde buurtbewoners en organisaties opdagen. Medicijnagentschap EMA diende een klacht in bij de Europese Commissie uit vrees voor de veiligheid van zijn werknemers. De Telegraaf sprak ondernemers die reputatieschade voorzien voor zakendistrict Zuidas.

In de andere hoek Noord, waar ook de messen worden geslepen. Appgroepjes exploderen, petities worden gedeeld, de directeur van de Stichting NDSM-werf noemde de eventuele komst ‘een klap in het gezicht’ en inspraakavonden worden gepland.

Een strijd tussen de stadsdelen is iets wat veel van deze bewoners ondertussen hopen te voorkomen. Daarbij wordt ook aangevoerd dat de kritiek geen not in my backyard-gedrag is, maar dat een erotisch centrum überhaupt geen goed idee is. Tegelijkertijd leeft de vrees dat, als Halsema haar plannen doorzet, het stadsdeel met de slechtste lobby het sekscomplex krijgt.

Vooral in Noord leeft dat sentiment. Dat is te begrijpen, het verleden laat zien dat Zuid zich goed kan organiseren. Bij de bouw van de Noord/Zuidlijn was het idee deze onder het Beatrixpark in Zuid te laten gaan. Omwonenden bestookten toen het stadsbestuur net zo lang met onderzoeken, advocaten en vragen tot de gemeente uiteindelijk koos voor een alternatieve route.

Halsema zei deze week alle zorgen serieus te nemen, ruimte te geven aan discussie in de stad en zich te verheugen op de naderende debatten in de raad. Dit najaar wil ze een beslissing nemen. Maar met bewoners die zich organiseren, sekswerkers zelf die niet weg willen van de Wallen en bedrijven die meteen naar de Europese Commissie stappen heeft het dossier alle ingrediënten om potentieel vast te lopen.

Tegenstanders hopen dat Halsema het volgens hen onzalige plan helemaal intrekt. Feit is wel dat de burgemeester sinds begin 2021 een raadsmeerderheid heeft voor een erotisch centrum. Ook staat het in het coalitieakkoord, waarmee D66, GroenLinks en PvdA zich verbonden hebben aan de komst – met de voorwaarde dat het aantal ramen op de Wallen tegelijkertijd afneemt.

Daarmee staan op het erotisch centrum – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Halsema’s mislukte proef met preventief fouilleren – de vingerafdrukken van de politiek leiders van alle coalitiepartijen.

Deze week hielden die partijen zich nog gedeisd, met de verkiezingen op komst. Verschuilen kan alleen niet lang meer, nu de gemoederen snel hoog oplopen. Of je nu voor of tegen bent, het wordt politiek interessant of de coalitie de komende tijd publiekelijk naast de burgemeester gaat staan of dat zij hun vingers er niet aan willen branden en het vooral Halsema zelf laten opknappen.

Politiek verslaggever Tim Wagemakers belicht in Republiek Amsterdam een politiek onderwerp uit de stad.

